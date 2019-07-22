Садовий залишаэ пост лідера партії "Самопоміч"

Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)

Меру Львова важко суміщати дві посади

Після поразки на парламентських виборах мер Львова Андрій Садовий вирішив залишити посаду глави партії "Самопоміч". Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 після оприлюднення результатів екзит-полів.

Садовий заявив, що залишиться в "Самопомочи" як член партії, але е назвав ім'я свого можливого наступника.

"Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", - повідомив він.

Він зазначив, що йому важко поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного екзит-полу, на позачергових парламентських виборах 21 липня партія "Самопоміч" отримала 0,7% голосів і до парламенту не проходить.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах в Україні 26 жовтня 2014 року партія "Самопоміч" отримала 10,97% голосів виборців.