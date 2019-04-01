ЦВК оприлюднила дані підрахунку 1% голосів

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лідирують Зеленський і Порошенко

Центральна виборча комісія оприлюднила дані підрахунку перших 65,3 тисяч голосів (1,10%) у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з опублікованою інформацією, перша п'ятірка кандидатів отримала таку кількість голосів:

Володимир Зеленський - 26,99%

Петро Порошенко - 17,57%

Юлія Тимошенко - 16,40%

Юрій Бойко - 9,39%

Анатолій Гриценко - 8,89%

Нагадаємо, за результатами підрахунку Центральною виборчою комісією 0,5% голосів лідирували Володимир Зеленський (28,51%) і Петро Порошенко (18,03%). Далі йшли Юлія Тимошенко - 16,94%, Юрій Бойко - 9,37%, Анатолій Гриценко - 7,32%.

Як повідомляло РБК-Україна, дані трьох екзит-полів показують, що найбільше голосів у першому турі набирають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Згідно з законом про вибори президента, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, Центральна виборча комісія призначить другий тур через три тижні - на 21 квітня 2019 року.