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ЦИК обнародовал данные подсчета 1% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 00:04
ЦИК обнародовал данные подсчета 1% голосов
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лидируют Зеленский и Порошенко

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные подсчета первых 65,3 тысяч голосов (1,10%) в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно опубликованной информации, первая пятерка кандидатов получила такое количество голосов:

  • Владимир Зеленский - 26,99%
  • Петр Порошенко - 17,57%
  • Юлия Тимошенко - 16,40%
  • Юрий Бойко - 9,39%
  • Анатолий Гриценко - 8,89%

Напомним, по результатам подсчета Центральной избирательной комиссией 0,5% голосов лидировали Владимир Зеленский (28,51%) и Петр Порошенко (18,03%). Дальше шли Юлия Тимошенко - 16,94%, Юрий Бойко - 9,37%, Анатолий Гриценко - 7,32%.

Как сообщало РБК-Украина, данные трех экзит-полов показывают, что больше всего голосов в первом туре набирают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Согласно закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, Центральная избирательная комиссия назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года.

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