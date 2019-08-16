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ЦВК визнала Приходька нардепом від 210 округу

Новини » Вибори 2019    16.08.2019 - 23:25
ЦВК визнала Приходька нардепом від 210 округу
Фото: Борис Приходько (УНІАН)

Рішення було оголошено на підставі уточненого протоколу ОВК

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) № 210 у Чернігівській області. Про це передає РБК-Україна із посиланням на рішення ЦВК.

Зазначається, що у п'ятницю, 16 серпня, після перерви Комісія продовжила засідання та визнала обраним народним депутатом України Бориса Приходька. До сьогоднішнього дня тут тривали зіткнення між прихильниками кандидатів - самовисуванця Сергія Коровченка та Бориса Приходька, який заявив про фальсифікацію. ОВК перерахувала голоси.

За даними ЦВК, результати виборів на окрузі були встановлені на підставі постанови Комісії від 16 серпня 2019 року № 1880 "Про виконання судового рішення", а також на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі № 210, у тому числі з поміткою "Уточнений".

Також підставою для визнання Приходька нардепом стали протоколи окружної виборчої комісії ОВО № 210 про повторний підрахунок голосів виборців. ЦВК склала відповідний протокол про підсумки голосування в окрузі №210.

"На підставі зазначеного протоколу ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.", - повідомляє прес-служба Комісії.

ЦВК визнала Приходька нардепом від 210 округу

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у ході засідання у четвер, 15 серпня, зобов’язала окружну виборчу комісію 210 округу скласти та надати уточнюючий протокол щодо підсумків голосування на парламентських виборах.

ЦВК визнав недійсним голосування на одній з дільниць 210 округу ЦВК зареєструвала ще 63 нардепів
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