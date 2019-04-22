ЦВК опрацювала половину протоколів

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 50% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" ЦВК.

За результатами підрахунків 50,18% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,65% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала 40% протоколів.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, глава США подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 Україна.

Додамо також, глава Франції Еммануель Макрон привітав з перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Відзначимо, французький президент також привітав Зеленського по телефону.

Крім того, глава уряду Вірменії Нікол Пашинян привітав Зеленського з обранням президентом на виборах 2019 в Україні. Пашинян побажав Зеленському успіхів і висловив упевненість, що на посту президента він докладе всіх зусиль, щоб дружні відносини між Вірменією та Україною вийшли на новий рівень.