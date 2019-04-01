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ЦВК оприлюднила дані підрахунку 5% голосів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 01:11
ЦВК оприлюднила дані підрахунку 5% голосів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 5% протоколів станом на 1:10

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала понад 5% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 1:10 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

ЦВК оприлюднила дані підрахунку 5% голосів

За підрахунками, першим кандидатом йде Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 28,70% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 17,31% громадян. На третьому місці - Юлія Тимошенко, 14,61% голосів "за".

Крім того, Юрій Бойко займає четверте місце з результатом 10,43% голосів, а на п'ятому місці - Анатолій Гриценко з 6,81% голосів.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими даними національного екзит-полу по голосуванню на президентських виборах в Україні станом на 20:00 до другого туру проходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%).

Додамо, в 2014 році на позачергових виборах президента вже у першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. При цьому дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.

Як писало РБК-Україна, явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину неділі, 31 березня, склала 63,51% в 196 округах з 199.

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