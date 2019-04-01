ЦИК обнародовал данные подсчета 5% голосов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 5% протоколов по состоянию на 1:10

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала более 5% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 1:10 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, первым кандидатом идет Владимир Зеленский, за него отдали голоса 28,70% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,31% граждан. На третьем месте - Юлия Тимошенко, 14,61% голосов "за".

Кроме того, Юрий Бойко занимает четвертое место с результатом 10,43% голосов, а на пятом месте - Анатолий Гриценко с 6,81% голосов.

Напомним, согласно обнародованным данным национального экзит-пола по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00 во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Добавим, в 2014 году на внеочередных выборах президента уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. При этом данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.

Как писало РБК-Украина, явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов воскресенья, 31 марта, составила 63,51% в 196 округах из 199.