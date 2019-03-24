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У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування

Новини » Вибори 2019    24.03.2019 - 14:56
У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування
Ілюстративне фото (УНІАН)

Послугою зміни голосування скористались понад 240 тис. осіб

Послугою тимчасової зміни голосування на виборах президента 2019 скористались понад 240 тисяч виборців. Такі дані станом на 24 березня оприлюднені Державним реєстром виборців, передає кореспондент РБК-Україна. 

За даними ДРВ, динаміка зміни місця голосуваннями громадянами зростала з наближенням останнього дня подачі заяв. Наприклад, впродовж п’ятниці 22 березня виборчу адресу змінено одразу 34,5 тисячам  виборців.   

"Станом 24 березня, послугою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на чергових виборах президента скористались 243 424 виборців. В т.ч. членів окружних та дільничних виборчих комісій: 42 557", - йдеться у повідомленні. 

Найбільша кількість громадян, які побажали змінити виборчу дільницю зареєстровані в східних регіонах країни. Так, заяви подали понад 53 тисяч осіб з Донецької області та понад 25 тисяч громадян з Луганської.

Найчастіше, громадяни обирали іншим місцем голосування місце Київ, де побажали проголосувати понад 38 тисяч виборців. Також, понад 22 тисяч українців висловили бажання проголосувати у Київській області. 

Зазначимо, що понад 2,5 тисяч виборців подали заяви про те, що голосуватимуть закордоном України. 

"Регіон, де знаходиться виборча дільниця обрана місцем голосування. Закордонний виборчий округ: 2511 виборців", - йдеться на сайті ДРВ.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, ЦВК зареєструвала майже 2 тис. міжнародних спостерігачів на виборах. Станом на 22 березня 2019 року Комісія зареєструвала  1 955 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

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