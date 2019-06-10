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ЦВК зареєструвала ще 31 кандидата в нардепи

Новини » Вибори 2019    10.06.2019 - 18:52
ЦВК зареєструвала ще 31 кандидата в нардепи
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всього в одномандатних виборчих округах зареєстровано 88 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 31 кандидата у народні депутати України на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центрвиборчкому.

Як повідомляється, Комісія на черговому засіданні зареєструвала 29 кандидатів, які балотуються в одномандатний виборчий округ в порядку самовисування, в тому числі діючих нардепів Богдана Дубневича (округ 118) і Світлану Заліщук (округ 199).

Крім того, ЦВК зареєструвала двох кандидатів у народні депутати України, висунутих на з'їздах політичними партіями в одномандатних виборчих округах. З них один - від Політичної партії "Рідне місто" - Бойко Т. Г. в ОВО № 23; один - від політичної партії "Народна правда" - Дуброва А. С. в ОВО № 211.

Таким чином, станом на 10 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 95 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: балотуються в порядку самовисування - 88, висунутих політичною партією - 7.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів у Верховну раду.

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