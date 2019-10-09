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Разумков повідомив терміни затвердження закону про столицю

Новини » Політика    09.10.2019 - 20:54
Разумков повідомив терміни затвердження закону про столицю
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Вибори в Києві можуть відбутися в 2020 році

Спікер Верховної ради заявив, що законопроект про столицю України буде затверджено в цілому через місяць-півтора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, законопроект буде прийнятий Радою максимум через півтора місяці.

"Я думаю, що максимум через місяць-півтора ми його приймемо", - заявив він.

При цьому він зазначив, що теоретично вибори в Києві відбудуться наступного року.

"Подивимося, як все буде відбуватися. Я ніколи не даю 100%, але 95%, що вибори пройдуть 2020 року", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Документ підтримали 244 народних депутата. Законопроектом передбачається відновити районні ради в місті Києві як представницькі органи жителів районів столиці, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови КМДА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 жовтня Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання. Таке рішення було прийнято комітетом парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в ході засідання.

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