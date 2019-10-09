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В "Слузі народу" назвали можливі терміни проведення виборів в Києві

Новини » Політика    09.10.2019 - 21:28
В "Слузі народу" назвали можливі терміни проведення виборів в Києві
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори в Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому 2020 року

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому наступного року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Двоголовий Київ: як команда Зеленського забирає у Кличка контроль над столицею".

За його словами, місцеві вибори по всій країні можуть відбутися навесні, однак він не бачить сенсу розводити їх за часом.

"Враховуючи всі законодавчі процедури і терміни, що місцеві вибори у Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому. Однак, якщо місцеві вибори по всій країні – перші вибори у відповідності з реформою адміністративно-територіального устрою – відбудуться навесні, то, можливо, не буде сенсу розводити їх за часом з різницею в місяць або два", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спікер Верховної ради заявив, що законопроект про столицю України буде затверджено в цілому через місяць-півтора. При цьому глава Радыотметил, що теоретично вибори в Києві можуть відбутися в наступному році.

Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що місцеві вибори в Києві навряд чи пройдуть у грудні, так як у парламенту недостатньо часу для прийняття відповідного рішення.

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