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На 94 окрузі замінили всіх незаконно призначених членів ДВК

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 19:06
На 94 окрузі замінили всіх незаконно призначених членів ДВК
Ілюстртивне фото (РБК-Україна)

Засідання відбулося о 14:30

На одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області) на виборах в Раду вже були замінені всі члені ДВК, які були призначені за незаконним поданням. Про це під час брифінгу повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що була прийнята постанова з вимогою до ОВК терміново провести засідання і відреагувати на подання.

"На жаль, у встановлений час це засідання не було проведене. Ми були готові прийняти радикальні заходи. Але о 14:30 все ж таки це засідання відбулось і всі члени комісії змінили позицію і проголосували, вийшли зі стану бездіяльності. Всі заміни вже відбулися на даний момент", - заявила Бернацька.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94.

Зазначимо, що в даному окрузі зареєстровано 42 кандидата. У тому числі народний депутат Ігор Кононенко, журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський.

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