ЦВК розпочала засідання, на якому розгляне реєстрацію Симоненка

Фото: Петро Симоненко (УНІАН)

Всього планується розгляд реєстрації 5 кандидатів у президенти

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) розпочалось засідання з реєстрації кандидатів на пост президента, під час якого буде розглянуто питання щодо реєстрації кандидатом у президенти лідера Комуністичної партії України (КПУ) Петра Симоненка. Про це заявила голова комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно порядку денного, 2 лютого комісія розгляне 12 питань. Зокрема, планується розглянути питання реєстрації 5 кандидатів на пост президента.

"Питання 11: Реєстрація на пост кандидата в президенти Симоненка Петра Миколайовича на чергових виборах", - йдеться в порядку денному.

Також комісія планує зареєструвати уповноважених представників кандидатів в президенти.

Фото: засідання ЦВК 2 лютого (РБК-Україна/Анастасія Світлевська)

Нагадаємо, 29 січня лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Симоненко може виставити свою кандидатуру на вибори президента тільки як самовисуванець. За його словами, Комуністична партія України не має права висувати кандидатів на пост президента.