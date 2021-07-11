ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Молдові проходять парламентські вибори

Новость на русском →
Кишинів, Неділя 11 липня 2021 10:50
У Молдові проходять парламентські вибори Фото: президент Молдови Майа Санду (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У неділю, 11 липня, в Молдові проходять дострокові парламентські вибори. У виборчих перегонах беруть участь 20 партій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsmaker.

Очікується, що основна боротьба розгорнеться між виборчим блоком "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є екс-президенти Ігор Додон і Володимир Воронін, і Партією дії і солідарності, яку очолювала Майя Санду до того моменту, поки не була обрана президентом.

Видання пише, що до 9:40 явка вже підібралася до 10%. Проголосували 269 тисяч осіб.

Нагадаємо, суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї.

Напередодні колишній президент і лідер соціалістів Ігор Додон вивів прихильників на протести проти скорочення кількості ділянок у Придністров'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова выборы
NEWS
В Україні 290 нових випадків коронавірусу
В Україні 290 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі