Вибори в Молдові: суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї
За день до виборів у Молдові Верховний суд відмовив у масовому закритті виборчих дільниць у невизнаному Придністров'ї. Завтра в регіоні відкриється 41 дільниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на agora.md.
Повідомляється, що Верховний суд залишив у силі постанову місцевої ЦВК і скасував рішення Апеляційного суду Кишинева, який раніше зобов'язав скоротити число виборчих дільниць в Придністров'ї з 41 до 12.
Зазначимо, Апеляційний суд Кишинева прийняв резонансне рішення на вимогу політичної сили "Платформа Гідність і правда".
Нагадаємо, напередодні колишній президент і лідер соціалістів Ігор Додон вивів прихильників на протести проти скорочення числа дільниць у Придністров'ї. Він також пообіцяв "захистити свою перемогу".
Позачерговий парламентські вибори в Молдові пройдуть завтра, 11 липня.