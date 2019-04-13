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ЦВК повідомила про кількість іноземних спостерігачів

Новини » Вибори 2019    13.04.2019 - 15:30
ЦВК повідомила про кількість іноземних спостерігачів
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Станом на 13 квітня зареєстровано 2360 міжнародних спостерігачів

Станом на сьогодні, 13 квітня, на другий тур виборів президента України загалом зареєструвалось 2360 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Про це розповіли в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Від Сполучених Штатів зареєстровані 63 офіційних спостерігача, від Польщі - 40, від Словаччині - 16, від Франції - 15, від Німеччини - 13.

Швеція, Литва, Чехія та Японія - по 5. Йорданія та Іспанія - по 4. Від Аргентини, Норвегії та Туреччини - по 3. Бельгія та Португалія - по 2. Азербайджан, Молдова та Швейцарія - по 1. 

Окрім того, 2169 офіційних спостерігачів зареєструвались від міжнародних організацій. 

Серед них: "Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ " - 813, "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами" - 384, "Світовий конгрес українців" - 219,"Міжнародна неурядова організація "Canadem" - 160, "Парламентська асамблея ОБСЄ" - 118, "Український конгресовий комітет Америки" - 78. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів. Розглянувши відповідне звернення, комісія скасувала реєстрацію 4 офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року

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