ЦВК виключив відеоспостереження на виборах

На виборах 2019 не буде відеоспостереження на дільницях

На выборах 2019 не будет видеонаблюдения на избирательных участках. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, видеонаблюдение на избирательных участках не предусмотрено законом о выборах президента. Он напомнил, что ранее в Украине пытались внедрить такую систему, на что было потрачено около 1 млрд гривен, однако она оказалось неэффективной.

Радченко также отметил, что органы государственной власти или местного самоуправления при желании или необходимости могут устанавливать камеры наблюдения, но "исключительно из соображений безопасности", а не для наблюдения за голосованием.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК утвердил новый состав окружной избирательной комиссии округа № 163 в Тернополе.

Кроме того, в ЦИК ожидают, что на выборах 2019 могут проголосовать более 100 тыс. избирателей, которые сменили место голосования. По состоянию на 15 марта таких избирателей уже более 90 тысяч человек.