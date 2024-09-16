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Сигареты в Украине значительно подорожают из-за повышения акциза

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 12:08
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Сигареты в Украине значительно подорожают из-за повышения акциза Фото: Сигареты в Украине подорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2025 году в Украине значительно возрастут ставки акциза на сигареты. Кроме того, ставки зафиксированы не в гривнах, а в евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000).

В 2025 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Кроме того, с 1 октября 2024 года ставки будут рассчитываться не в гривнах, а в евро.

Акциз на алкоголь и пиво остается без изменений.

Как отмечается в документе, изменениями в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия предусмотрены дополнительные доходы в объеме 27,1 млрд гривен (повышение ставок акцизного налога на табачные изделия - 22,6 млрд гривен; налог на добавленную стоимость от увеличения базы налогообложения (ставок акциза) – 4,5 млрд гривен.).

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в августе 2024 года:

  • водка подешевела на 3,8% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • столовые вина украинских марок подорожали на 0,8% до 121,0 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подешевело на 0,3% до 31,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 108,3 гривны за пачку.
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