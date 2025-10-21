Цифровизация, BIM-технологии и госпрограммы: в Раде очертили технический каркас восстановления

В Верховной Раде предлагают во время восстановления делать акцент на цифровизации, антикоррупционных механизмах, повышении стандартов в строительстве и поддержке спроса на государственные программы, в частности ипотеку.

Об этом во время VIII Business & Legal Real Estate Forum отметила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

По ее словам, это должно ускорить восстановление и снизить риски.

Народный депутат заявила, что качественное восстановление опирается на технические решения: запуск автоматических разрешений для класса СС1 с последующим расширением на высшие категории, а также внедрение обязательных BIM-технологий для государственных объектов. По ее словам, это даст прозрачность, контроль качества и экономию средств.

Шуляк также подчеркнула необходимость активного внедрения антикоррупционных предохранителей.

"Градостроительные условия и ограничения должны быть выдержкой из данных, доступным в "один клик", а в государственной антикоррупционной программе следует закрепить измеряемые индикаторы по образцу Ukraine Facility. Также необходимо усилить роль ГИАМ как третейского арбитра в спорах с органами местного самоуправления", - подчеркнула глава Комитета.

По ее словам, масштаб инвестиционного поля оценивается в 11,4 трлн грн потенциальных государственных проектов и более 2 трлн грн в жилом сегменте, что при участии международных партнеров может перезапустить рынок.

Кроме этого, парламентарий предложила сочетать механизм эскроу с проектным финансированием, а не заменять одно другим.

"Также следует поддержать спрос: с 10 сентября ВПЛ получают компенсацию 70% первого взноса на жилье по программе "єОселя", банки приобщаются, рынок реагирует. Должны работать и над страхованием военных рисков", - добавила Елена Шуляк.

Подытоживая, народный депутат отметила, что цифровизация, стандарты и прозрачные правила способны превратить восстановление в практический инструмент усиления экономики и повышения качества городской среды.