Кредиты по єОселе выросли втрое, но ВПЛ ими почти не пользуются. Как государство решает проблему

Участие государства в компенсации для переселенцев финансовых обязательств по программе єОселя способна увеличить процент ВПЛ, которые будут решать свой жилищный вопрос с помощью льготной ипотеки. Однако на сегодня этот процент мизерный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк, по время телемарафона "Єдині новини".

С момента запуска программы єОселя в 2022 году ею смогли воспользоваться не более тысячи украинских переселенцев. Главное препятствие - неподъемные условия.

Новые условия єОселя для ВПО

По словам Елены Шуляк, с 10 сентября стартует важная инициатива, направленная на помощь решить жилищный вопрос для внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о государственной компенсации для них по программе єОселя. В частности, государство будет покрывать для переселенцев и жителей прифронтовых территорий 70% первого взноса на жилье, компенсировать 70% по ипотеке в первый год, а также возместить до 40 тыс. грн на нотариальные и регистрационные услуги.

"Имеем надежду, что это увеличит процент ВПЛ, которые таким образом смогут решить свой жилищный вопрос на подконтрольной Украине территории. Сейчас он мизерный: из почти 20 тыс. выданных кредитов по программе єОселя только 817 кредитов получили ВПЛ. То есть речь идет только о 4% кредитов", - констатировала Елена Шуляк.

Как пояснила парламентарий, главное препятствие для того, чтобы украинские переселенцы пользовались программой - неподъемные условия участия в ней.

Так, стандартный первый взнос для єОсели составляет не менее 20% от стоимости жилья. Однако осенью 2024 года правительство снизило его до 10% для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно.

Помимо этого, как первый вклад гражданам разрешили использовать жилищный сертификат єВідновлення. Не менее важно и то, что ВПЛ разрешили покупать жилье, построенное до 10 лет, вместо трех, как это было раньше.

"Это была одна из наших рекомендаций правительства, которую мы сформировали по итогам масштабных публичных консультаций, посвященных усовершенствованию программы єВідновлення. Впрочем, возможности для переселенцев покупать жилье по программе єОселя в домах, введенных в эксплуатацию до 10 лет, недостаточно. Для них следует уменьшить размер первого взноса – с 20% до по меньшей мере 15%. А кредитная ставка - с 7% до 3%", - отметила Елена Шуляк.

Жилищная реформа в Украине

Елена Шуляк сообщила, что за год количество выданных по программе єОселя кредитов возросло почти втрое. Однако не потому, что украинцы стали платежеспособнее, а потому, что возможности программы, которую запустили почти три года назад, постоянно расширяют.

"Однако этих изменений недостаточно, чтобы программа эффективно решала жилищный вопрос украинцев, имеющих возможность его покупать", - считает Шуляк.

В то же время нардепка убеждена, что условия программы єОселя будут становиться доступнее, если государственных ипотечных программ станет больше, поскольку сейчас она одна.

Шуляк пояснила, что увеличение финансово-кредитных механизмов, посредством которых украинцы смогут покупать жилье, предусмотрено в новом жилищном законодательстве.

Его цель - внедрить ряд механизмов, которые помогут украинцам, нуждающимся в улучшении своих жилищных условий, решить этот вопрос.

"Первый шаг уже сделан - недавно парламент принял в первом чтении законопроект №12377, дающий старт жилищной реформе. Наша задача - эффективно доработать его до второго чтения уже осенью, с учетом всех объективных замечаний. Над этим уже работает рабочая группа", - резюмировала Елена Шуляк.