Цифровая смерть: как заранее решить судьбу аккаунтов в Google и Apple

Google и Apple позволяют заранее определить, что произойдет с цифровыми данными после смерти владельца - от фото и переписки до файлов в аккаунте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Если пользователь не оставил никаких указаний относительно своего цифрового наследия, его аккаунт Google будет оставаться неприкосновенным до момента обнаружения неактивности.
Система автоматически фиксирует отсутствие действий (входов в профиль, использование Gmail или других сервисов) в течение двух лет, после чего профиль может быть удален.
Для заблаговременного управления данными компания предлагает инструмент "Менеджер неактивных аккаунтов" (Inactive Account Manager), в котором доступно:
Выбор терминов: пользователь может указать период неактивности (3, 6 или 12 месяцев), после которого профиль будет считаться покинутым.
Доверенные контакты: можно выбрать до 10 человек, которым будет отправлено сообщение и которые будут иметь доступ к загрузке писем, фотографий, контактов и файлов с YouTube.
Запрос от родственников: если настройки не были сделаны при жизни, члены семьи могут обратиться к Google с просьбой деактивировать профиль досрочно.
Со всем тем, доступ к данным умершего пользователя им не предоставит.
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Компания Apple использует систему "Цифровой наследник" (Legacy Contact) , которая позволяет назначить до пяти человек, которые получат право на доступ к данным в iCloud после смерти владельца.
При выборе наследника система генерирует специальный ключ доступа. После предоставления этого ключа и свидетельства о смерти родственники получают доступ к фотографиям, заметкам, резервным копиям и сообщениям.
Однако сервис имеет строгие временные и функциональные ограничения.
Какие именно?
Срок действия доступа: после подтверждения прав наследники имеют три года, чтобы загрузить необходимую информацию, после чего аккаунт окончательно удаляется.
Купленный контент: цифровые книги, музыка и фильмы не подлежат передаче по наследству - доступ к ним теряется навсегда.
Быстрое удаление: если пользователь не назначил наследников, Apple посылает предупреждение уже через год сплошной неактивности в iCloud и удаляет аккаунт через 30 дней после этого.