Цифровая смерть: как заранее решить судьбу аккаунтов в Google и Apple

Менеджер по неактивности и закрытию профилей в Google

Если пользователь не оставил никаких указаний относительно своего цифрового наследия, его аккаунт Google будет оставаться неприкосновенным до момента обнаружения неактивности.

Система автоматически фиксирует отсутствие действий (входов в профиль, использование Gmail или других сервисов) в течение двух лет, после чего профиль может быть удален.

Для заблаговременного управления данными компания предлагает инструмент "Менеджер неактивных аккаунтов" (Inactive Account Manager), в котором доступно:

Выбор терминов: пользователь может указать период неактивности (3, 6 или 12 месяцев), после которого профиль будет считаться покинутым.

Доверенные контакты: можно выбрать до 10 человек, которым будет отправлено сообщение и которые будут иметь доступ к загрузке писем, фотографий, контактов и файлов с YouTube.

Запрос от родственников: если настройки не были сделаны при жизни, члены семьи могут обратиться к Google с просьбой деактивировать профиль досрочно.

Со всем тем, доступ к данным умершего пользователя им не предоставит.

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Доверенные контакты и временные ограничения в Apple

Компания Apple использует систему "Цифровой наследник" (Legacy Contact) , которая позволяет назначить до пяти человек, которые получат право на доступ к данным в iCloud после смерти владельца.

При выборе наследника система генерирует специальный ключ доступа. После предоставления этого ключа и свидетельства о смерти родственники получают доступ к фотографиям, заметкам, резервным копиям и сообщениям.

Однако сервис имеет строгие временные и функциональные ограничения.

Какие именно?

Срок действия доступа: после подтверждения прав наследники имеют три года, чтобы загрузить необходимую информацию, после чего аккаунт окончательно удаляется.

Купленный контент: цифровые книги, музыка и фильмы не подлежат передаче по наследству - доступ к ним теряется навсегда.

Быстрое удаление: если пользователь не назначил наследников, Apple посылает предупреждение уже через год сплошной неактивности в iCloud и удаляет аккаунт через 30 дней после этого.