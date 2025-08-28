Эти знаки Зодиака скоро дадут отпор своим врагам

Близнецы

Ваша молниеносная смекалка сыграет на руку в последние дни августа. Вы наконец-то сможете нанести точный удар врагам.

Это может быть меткая шутка или комментарий в адрес человека, который относится к вам агрессивно или пытается манипулировать. Враг точно отступит и будет держаться на расстоянии.

Это удачный период для установления границ в общении. Не позволяйте другим использовать себя в собственных целях.

Лев

Вы в эти дни станете мастером остроумных ответов. Любой соперник, который будет пытаться унизить, рискует получить меткий ответ словом.

Шутка будет настолько эффективной, что унизительный момент навсегда запечатлевается в памяти недоброжелателя.

Завершение августа станет для Льва звездным временем. А вот для тех, кто захочет вступить с ним в конфликт, все обернется провалом.

Дева

Вы хорошо владеете словом, способны мыслить быстро и логично. И в последние дни лета продемонстрируете эти мастерские умения.

В любых конфликтах апеллируйте фактами, цифрами и аргументами. Это заставит вашего врага чувствовать себя нелепо.

В конце августа может вернуться бывший партнер. Однако его попытка унизить вас закончится провалом и откроет неприятную правду.