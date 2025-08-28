RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Эти знаки Зодиака скоро дадут отпор своим врагам

Знаки Зодиака, которые смогут превзойти своих соперников (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на последние дни августа обещает особую поддержку нескольким знакам Зодиака. Под влиянием Меркурия они смогут блестяще дать отпор своим врагам.

Кому удастся поставить на место своих соперников, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Ваша молниеносная смекалка сыграет на руку в последние дни августа. Вы наконец-то сможете нанести точный удар врагам.

Это может быть меткая шутка или комментарий в адрес человека, который относится к вам агрессивно или пытается манипулировать. Враг точно отступит и будет держаться на расстоянии.

Это удачный период для установления границ в общении. Не позволяйте другим использовать себя в собственных целях.

Лев

Вы в эти дни станете мастером остроумных ответов. Любой соперник, который будет пытаться унизить, рискует получить меткий ответ словом.

Шутка будет настолько эффективной, что унизительный момент навсегда запечатлевается в памяти недоброжелателя.

Завершение августа станет для Льва звездным временем. А вот для тех, кто захочет вступить с ним в конфликт, все обернется провалом.

Дева

Вы хорошо владеете словом, способны мыслить быстро и логично. И в последние дни лета продемонстрируете эти мастерские умения.

В любых конфликтах апеллируйте фактами, цифрами и аргументами. Это заставит вашего врага чувствовать себя нелепо.

В конце августа может вернуться бывший партнер. Однако его попытка унизить вас закончится провалом и откроет неприятную правду.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопЗнаки Зодиака