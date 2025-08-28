ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Только эти два знака Зодиака наконец-то получат то, что давно хотели

Четверг 28 августа 2025 12:00
UA EN RU
Только эти два знака Зодиака наконец-то получат то, что давно хотели Звезды приготовили приятный сюрприз двум знакам Зодиака (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже 28 августа два знака Зодиака ждет приятное открытие - их давние мечты начнут осуществляться. Звезды обещают неожиданные, но очень желательные изменения, которые заставят поверить: все лучше всего начинается.

Кто именно оказался в счастливом списке, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

28 августа ретроградный Нептун в Овне создаст гармоничный аспект с Ураном в Близнецах, и это станет настоящим поворотным моментом. Нептун поможет увидеть, что реально, а что только иллюзия, тогда как Уран подтолкнет к смелым идеям и новым решениям.

Когда эти две планеты объединяют силы, появляется ясное понимание: реальная жизнь может быть значительно лучше любых фантазий.

Но это осознание приходит только по глубокому пониманию того, что каждый из нас способен создавать собственную реальность - все зависит от мышления и отношения к миру.

Положительное мышление - ключ к переменам. И именно 28 августа два знака Зодиака особенно остро почувствуют эту силу: Рак и Телец.

Рак

Пора избавиться от внутренних барьеров. Ретроградный Нептун активирует ваш 10-й дом успеха, в то время как Уран повлияет на 12-й дом подсознания, помогая освободиться от тревог.

После нескольких непростых месяцев вы начинаете отдавать себе отчет: вы способны на все, о чем мечтали. Жизнь, которую хотите прожить, цели, к которым стремитесь, - все это ближе, чем кажется. Но важно побороть страх, самокритику и внутреннюю неуверенность.

Нептун и Уран помогут взломать ментальные ограничения. Стоит только поверить в свои силы и желаемое станет реальностью.

Телец

Ваши мечты уже рядом. 28 августа Уран обновляет ваш второй дом финансовой стабильности, а ретроградный Нептун - двенадцатый дом подсознательных желаний.

Это сочетание может открыть вам глаза: все, к чему вы стремились - комфорт, безопасность, достаток - действительно достижимо. Более того, многое из этого вы уже имеете, но не всегда это осознаете.

Если вы готовы к переменам, возможно, придется сделать что-нибудь смелое и нестандартное. Важно избавиться от ограничивающих убеждений и поверить, что вы действительно достойны того, о чем мечтаете.

Ваше мышление - главный ресурс, который может кардинально изменить не только вашу жизнь, но и финансовое состояние.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы