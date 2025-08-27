ua en ru
4 знака Зодиака скоро узнают правду, которая изменит все

Среда 27 августа 2025
Знаки Зодиака, которые узнают судьбоносную правду 28 августа
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на 28 августа прогнозирует повороты судьбы нескольким знакам Зодиака. Новый день принесет неожиданные встречи, новые возможности и откровения, которые помогут переосмыслить прошлое и открыться будущему.

Кого ждут судьбоносные изменения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Овен

День будет полон неожиданностей. Вы можете столкнуться с возвращением старых друзей или союзников.

Эти встречи окажутся совсем не случайными и принесут важные новости, которые помогут изменить жизнь.

Рак

Дружба не всегда так проста, как кажется. Вы можете узнать неожиданные факты о своем окружении.

Это может быть больно, но знания - это сила, которая вам еще пригодится. Астрологи советуют не спешить с выводами и сохранять внутреннее равновесие.

Скорпион

У вас появится шанс заложить новый фундамент жизни. Вы наконец сможете освободиться от бремени семейных традиций и обязанностей, которые тянули вас назад.

Это лишь старт вашего прорыва к свободе. Однако сначала нужно хорошо продумать свое будущее. И на этом пути придется с кем-то попрощаться.

Стрелец

Вам день принесет возможность раскрыть правду о себе. Не бойтесь быть прямолинейными в общении.

Откровенный разговор может стать ключом к новым возможностям и освободить от недоразумений, которые давно накапливались.

