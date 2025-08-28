Ці знаки Зодіаку скоро дадуть відсіч своїм ворогам

Близнюки

Ваша блискавична кмітливість зіграє на руку в останні дні серпня. Ви нарешті зможете завдати точного удару ворогам.

Це може бути влучний жарт або коментар на адресу особи, яка ставиться до вас агресивно чи намагається маніпулювати. Ворог точно відступить і триматиметься на відстані.

Це вдалий період для встановлення кордонів у спілкуванні. Не дозволяйте іншим використовувати себе у власних цілях.

Лев

Ви в ці дні станете майстром дотепних відповідей. Будь-який суперник, який намагатиметься принизити, ризикує отримати влучну відповідь словом.

Жарт буде настільки ефективним, що принизливий момент назавжди закарбовується в пам'яті недоброзичливця.

Завершення серпня стане для Лева зірковим часом. А от для тих, хто захоче вступити з ним у конфлікт, все обернеться провалом.

Діва

Ви гарно володієте слово, здатні мислити швидко й логічно. І в останні дні літа продемонструєте ці майстерні вміння.

В будь-яких конфліктах апелюйте фактами, цифрами та аргументами. Це змусить вашого ворога почуватися безглуздо.

Наприкінці серпня може повернутися колишній партнер. Проте його спроба принизити вас закінчиться провалом та відкриє неприємну правду.