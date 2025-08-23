ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Какой ты цвет по знаку Зодиака: Рак - зеленый, а Овен - не красный

Суббота 23 августа 2025 18:17
UA EN RU
Какой ты цвет по знаку Зодиака: Рак - зеленый, а Овен - не красный Цвет по гороскопу (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

У каждого знака Зодиака есть свой оттенок, который наиболее точно отражает его характер. Одни цвета говорят о внутренней силе, другие о нежности или стремлении к свободе.

Какие именно цвета раскрывают суть каждого знака, рассказывает РБК-Украина.

Овен - серый графит

Все привыкли видеть Овнов в красном, но на самом деле их энергия больше похожа на глубокий графит. Это оттенок силы, которая не нуждается в лишних доказательствах. Он о выдержке и движении вперед без криков и лишних жестов.

Телец - теплый беж

Тельцы умеют находить красоту в простом. Их цвет это беж, который дарит ощущение стабильности, уюта и уверенности. Это тон тех, кто держит почву под ногами и ценит гармонию.

Близнецы - лимонный

Им подходит оттенок, который светится любознательностью и легкостью. Лимонный желтый именно о живом уме, жажде нового и умении быть ярким в любой среде.

Рак - нежно-зеленый

Раков раскрывает цвет, который говорит о защите и спокойствии. Их оттенок нежный и мягкий, он напоминает о саде после дождя. Такой оттенок отражает нежность, глубокие чувства и внутренний мир, который нуждается в заботе.

Лев - золотой

Это не кричащий блеск, а благородное сияние. Львы именно те, кто несет в себе солнце, и их цвет это золото, которое подчеркивает величие и внутреннюю гордость.

Дева - оливковый

Девам свойственно внимание к деталям и уравновешенность. Их цвет оливковый: сдержанный, но глубокий. Он отражает практичность и умение находить баланс в сложных ситуациях.

Весы - небесно-голубой

Весы ищут гармонию и красоту. Голубой цвет для них становится символом чистоты мыслей, легкости в общении и стремления к равновесию во всем.

Скорпион - темно-фиолетовый

Это оттенок загадки и силы, которые не всегда видны с первого взгляда. Фиолетовый раскрывает глубину Скорпионов, их умение идти до конца и оставаться непредсказуемыми.

Стрелец - синий электрик

Стрельцы всегда в движении, у них есть искра свободы. А электрический синий это цвет дороги, идей и внутреннего огня, который они несут даже в обыденности.

Козерог - темно-зеленый

Их сила в устойчивости и уверенности. Темно-зеленый символизирует почву, на которой можно строить крепкое будущее. Это цвет выносливости и целеустремленности.

Водолей - бирюзовый

Их энергия всегда свежая и неожиданная. А бирюзовый - цвет о свободе, оригинальности и желании ломать рамки. Это оттенок тех, кто смотрит вперед и не боится перемен.

Рыбы - перламутровый

Рыбы сочетают в себе мечтательность и глубину. Перламутр отражает их изменчивую природу: он может сиять разными цветами, как и душа Рыб, которая никогда не останавливается в поисках вдохновения.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Parade, Ukr.Media.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"