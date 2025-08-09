ua en ru
Эти знаки Зодиака получат шанс на судьбоносную встречу в августе: кто в списке

Суббота 09 августа 2025 10:09
Кому из знаков Зодиака в августе повезет в любви (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Август 2025 может стать по-настоящему особенным для представителей четырех знаков Зодиака. Астрологи прогнозируют судьбоносные знакомства, способные изменить ход событий в жизни.

Каким знакам Зодиака повезет в последние дни лета, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Август принесет Тельцам новую волну романтики и вдохновения. Во второй половине месяца возможно знакомство с человеком, который будет разделять ваши ценности и видение жизни.

Это может быть как случайная встреча, так и знакомство через друзей или работу. Главное - не игнорировать мелочи и быть открытыми для искреннего общения.

Дева

Для Дев август станет временем переосмысление приоритетов и открытие новых эмоциональных горизонтов. Судьбоносная встреча может состояться в момент, когда вы этого меньше всего ожидаете - например, во время поездки или на западе.

Не пытайтесь все контролировать: именно легкость и естественность помогут вам впустить в жизнь что-нибудь настоящее. Возможно начало отношений, которые скоро станут глубокими.

Весы

В августе Весы могут ощутить сильное эмоциональное тяготение к новому человеку. Это не будет обычное знакомство - скорее встреча, которая заденет на глубоком уровне.

Такое событие способно не только изменить личную жизнь, но и повлиять на планы или карьерные решения. Если вы готовы к переменам - этот месяц станет переломным.

Рыбы

Для Рыб август откроет дверь в отношения, которые заставят по-новому посмотреть на себя и свое будущее. Вы можете встретить человека, с которым сразу возникнет эмоциональный резонанс - легкость в общении, доверие и внутреннее спокойствие.

Это может быть как любовь, так и сильная духовная или творческая общность. Не бойтесь открыться - это может стать началом чего-то очень важного.

