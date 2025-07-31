Лучшие пары по гороскопу: 3 идеальных партнера для каждого знака Зодиака
Астрологи составили гороскоп совместимости, где определили, какие знаки Зодиака лучше всего подходят друг другу для серьезных и гармоничных отношений. Для каждого знака есть три идеальных партнера, с которыми легче строить долговременные отношения.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Овен
Идеальные партнеры: Лев, Стрелец, Близнецы
Овен - энергичный и смелый. Ему нужны партнеры, которые также готовы к приключениям и не боятся риска. Лев, Стрелец и Близнецы подпитывают его энтузиазм и никогда не будут скучать рядом.
Телец
Идеальные партнеры: Козерог, Дева, Рыбы
Телец стремится к стабильности и надежности. Ему нужен партнер, имеющий четкие жизненные цели и ценящий комфорт. Козерог, Дева и Рыбы создают для Тельца чувство уверенности и гармонии.
Близнецы
Идеальные партнеры: Весы, Водолей, Овен
Близнецам важны эмоциональная и интеллектуальная стимуляция. Им подходят активные и коммуникабельные знаки. Водолей и Весы - замечательные собеседники, а Овен разделит любовь к новизне.
Рак
Идеальные партнеры: Козерог, Дева, Телец
Раки ценят семью и стабильность. Им нужен партнер, который хочет строить крепкие отношения и заботиться об общем будущем. Козерог, Дева и Телец разделяют эти ценности.
Лев
Идеальные партнеры: Весы, Рыбы, Овен
Львам нужен увлекающийся ими партнер, но и имеющий собственную силу. Весы привлекают Льва гармонией, Рыбы - эмоциональностью, а Овен - энергией и уверенностью.
Дева
Идеальные партнеры: Телец, Козерог, Рак
Девы требовательны и ценят надежность. Им нужны уверенные и серьезные партнеры, которые избегают игр и неуверенности. Телец, Козерог и Рак идеально подходят Девам по этим качествам.
Весы
Идеальные партнеры: Водолей, Близнецы, Лев
Весы - общительные и энергичные. Им нужны активные и увлеченные партнеры, которые любят общение и приключения. Водолей, Близнецы и Лев прекрасно дополняют их.
Скорпион
Идеальные партнеры: Скорпион, Рак, Рыбы
Скорпионы страстны и эмоциональны. Им подходят чувственные и искренние партнеры, способные выражать любовь. Другой Скорпион, Рак и Рыбы создают глубокую и гармоничную связь.
Стрелец
Идеальные партнеры: Близнецы, Овен, Стрелец
Стрельцы любят свободу и перемены. Им нужны партнёры, которые поддержат активный образ жизни и независимость. Близнецы, Овен и Стрелец разделяют эти ценности.
Козерог
Идеальные партнеры: Телец, Дева, Рак
Козероги практичны и ответственны. Им нужны целеустремленные и надежные партнеры. Телец и Дева разделяют трудолюбие Козерога, а Рак приносит в отношения эмоциональную стабильность.
Водолей
Идеальные партнеры: Близнецы, Овен, Весы
Водолеи ценят свободу и независимость. Им подходят уверенные и самостоятельные партнеры, которые не ограничивают личное пространство. Близнецы, Овен и Весы отлично дополняют Водолея.
Рыбы
Идеальные партнеры: Рак, Дева, Скорпион
Рыбы чувствительны и нежны. Им нужны партнеры, способные понять и поддержать их эмоциональность. Рак проявляет заботу, Дева успокаивает, а Скорпион приносит страсть и глубину отношений.
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