Эти соки нельзя пить беременным: список, который должна знать каждая женщина

Суббота 09 августа 2025 10:30
Эти соки нельзя пить беременным: список, который должна знать каждая женщина Названы соки, которые нельзя пить во время беременности (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время беременности женщины особенно внимательно относятся к своему рациону, ведь каждый продукт может повлиять на здоровье будущей мамы и ребенка. Однако даже казалось бы полезные напитки могут скрывать опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Оnly my health.

Какие соки вредны для беременных

Диетолог Сакши Сингх рассказала, что во время беременности иммунная система естественно ослаблена, поэтому нужно быть особенно осторожными с тем, что вы едите и пьете.

Непастеризованные соки

Сюда относится свежевыжатый яблочный или апельсиновый сок, которые могут содержать вредные бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонелла или листерия.

Эти бактерии могут вызвать серьезные инфекции, выкидыш или осложнения у ребенка. Всегда проверяйте, пастеризован ли сок или выжат дома в надлежащих условиях.

Гранатовый сок (в больших количествах)

В высоких дозах может стимулировать сокращение матки. Тогда как в небольших количествах иногда разрешается, но только после консультации с врачом.

Соки из сырых овощей

Сырые овощные соки, особенно те, что приготовлены вне дома, могут быть опасными. Если овощи не мыть или не обрабатывать должным образом, они могут содержать микробы, опасные во время беременности.

Пакетированные и сладкие соки

Многие пакетированные соки перегружены сахаром и консервантами. Высокое потребление сахара может увеличить риск гестационного диабета и нездорового увеличения веса.

Некоторые соки также содержат искусственные ароматизаторы или красители, которых лучше избегать во время беременности.

Ананасовый сок

Содержит бромелайн, который теоретически может вызвать сокращение матки (в очень больших дозах). В умеренном количестве, особенно после 1 триместра, обычно не вредит. Но лучше избегать на ранних сроках.

Папайя сок (особенно из незрелых плодов)

Напиток содержит латексоподобные вещества, которые могут вызвать преждевременные роды или выкидыш.

Список безопасных соков

Соки, которые можно употреблять во время беременности (в умеренных количествах):

  • апельсиновый (пастеризованный) - источник фолиевой кислоты
  • морковный - источник витамина A (но не превышайте 1 стакан/день)
  • яблочный (пастеризованный)
  • клюквенный - профилактика инфекций мочевыводящих путей
  • свекольный - после консультации с врачом, так как может снижать давление

Чтобы избежать всех возможных опасностей во время беременности, выбирайте:

  • пастеризованные соки или готовьте сок дома из помытых фруктов и овощей
  • отдавайте предпочтение свежевыжатому, приготовленному на чистой кухне
  • пейте умеренно, поскольку слишком много сока может добавить лишнего сахара и калорий
  • всегда проверяйте этикетки на наличие добавленного сахара или консервантов

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

