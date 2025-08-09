Ці соки не можна пити вагітним: список, який має знати кожна жінка

Під час вагітності жінки особливо уважно ставляться до свого раціону, адже кожен продукт може вплинути на здоров’я майбутньої мами та дитини. Проте навіть здавалося б корисні напої можуть приховувати небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт О nly my health .

Які соки шкідливі для вагітних

Дієтолог Сакші Сінгх розповіла, що під час вагітності імунна система природно ослаблена, тому потрібно бути особливо обережними з тим, що ви їсте та п’єте.

Непастеризовані соки

Сюди відноситься свіжовичавлений яблучний або апельсиновий сік, які можуть містити шкідливі бактерії, такі як кишкова паличка, сальмонела або лістерія.

Ці бактерії можуть спричинити серйозні інфекції, викидень або ускладнення у дитини. Завжди перевіряйте, чи сік пастеризований або вичавлений вдома в належних умовах.

Гранатовий сік (у великих кількостях)

У високих дозах може стимулювати скорочення матки. Тоді як у невеликих кількостях іноді дозволяється, але лише після консультації з лікарем.

Соки з сирих овочів

Сирі овочеві соки, особливо ті, що приготовані поза домом, можуть бути небезпечними. Якщо овочі не мити або не обробляти належним чином, вони можуть містити мікроби, небезпечні під час вагітності.

Пакетовані та солодкі соки

Багато пакетованих соків перевантажені цукром та консервантами. Високе споживання цукру може збільшити ризик гестаційного діабету та нездорового збільшення ваги.

Деякі соки також містять штучні ароматизатори або барвники, яких краще уникати під час вагітності.

Ананасовий сік

Містить бромелайн, який теоретично може викликати скорочення матки (в дуже великих дозах). В помірній кількості, особливо після 1 триместру, зазвичай не шкодить. Але краще уникати на ранніх термінах.

Папайя сік (особливо з незрілих плодів)

Напій містить латексоподібні речовини, які можуть спричинити передчасні пологи або викидень.

Список безпечних соків

Соки, які можна вживати під час вагітності (у помірних кількостях):

апельсиновий (пастеризований) - джерело фолієвої кислоти

морквяний - джерело вітаміну A (але не перевищуйте 1 склянку/день)

яблучний (пастеризований)

журавлинний - профілактика інфекцій сечовивідних шляхів

буряковий - після консультації з лікарем, бо може знижувати тиск

Щоб уникнути всіх можливих небезпек під час вагітності, обирайте: