Эти вещи на вашей кухне блокируют и воруют деньги: приметы, которые работают до сих пор

Трещины на посуде - к потерям и убыткам

Даже если вы очень любите любимую чашку с отбитым ушком - в народе говорят, что с такой посудой трескается и финансовая стабильность.

Считается, что треснувшая, надщербленная или склеенная посуда забирает энергию благополучия и приносит финансовые трудности.

Стоит сразу выбрасывать поврежденное - даже если "еще можно пить чай". Лучше подарить себе новую чашку, чем держать "ущерб" в доме.

Пустой или грязный холодильник - к безденежью

В народе говорят: "Пустой холодильник - пустой кошелек". И дело не только в запасах еды.

Считается, что когда холодильник грязный, имеет неприятный запах или длительное время стоит полупустым - это отражает общее финансовое состояние владельца и блокирует денежный поток.

Нужно регулярно убирать, держать холодильник полным хотя бы базовых продуктов. Можно оставить там монетку - как символ достатка.

Плита в пыли или с жиром - к застою в деньгах

Плита считается символом огня дома, то есть внутренней силы и финансового ресурса.

Когда конфорки грязные, залитые жиром или закопченные - деньги "горят", а заработанное исчезает.

Поэтому нужно после каждого приготовления пищи протирать плиту. В идеале - еженедельно делать глубокую очистку с солью или содой (их считают оберегами в народной магии).

Ножи и вилки в беспорядке - к ссорам и денежным потерям

Кухонные приборы, особенно острые, имеют свою энергетику. Им нужно четкое место и порядок.

Если на кухне разбросаны ножи, вилки или ложки, беспорядок в ящике - то это вызывает беспорядок в финансах, а еще - провоцирует конфликты в доме.

Храните приборы в отдельных контейнерах, не бросайте их как-нибудь после мытья. Не оставляйте ножи лезвием вверх.

Протекающий кран - "смывает" деньги

Это одна из самых распространенных примет: вода, которая постоянно капает из крана, забирает благосостояние из дома.

Считается, что каждая капля - это копейка, которая убегает из вашего бюджета. Поэтому нужно как можно быстрее устранить любые протечки.

А чтобы "остановить утечку денег", в народе советуют завязать ленту на кран (как символ блокировки потерь).

Мусорное ведро на видном месте - к денежным трудностям

Выбрасывать мусор - это хорошо, но держать его на виду - не очень.

Если мусорник стоит на проходе или его видно с кухонного стола - деньги "убегают" из дома, а особенно - когда он переполнен.

Необходимо поставить мусорник в скрытое место или закрывать его крышкой. И регулярно выносить мусор.

Зеркало напротив двери или плиты - к "отражению" прибыли

В фэн-шуй и народных традициях зеркала - мощный энергетический инструмент. Но не везде им место.

Если зеркало отражает плиту или вход в кухню - оно "отбрасывает" потенциальную прибыль, не дает деньгам остаться в доме.

Нужно переставить зеркало или задрапировать его тканью, если невозможно убрать. Плиту не стоит располагать напротив двери.

Грязная посуда, оставленная на ночь

Оставлять грязную посуду на ночь - к бедности и ссорам в доме. Чистая кухня ассоциируется с порядком, ясными мыслями и открытостью для нового.

Грязь и беспорядок, особенно на кухне, считаются магнитом для негативной энергии и застоя.

Если посуду не мыть вовремя, это якобы "смывает" денежную энергию из дома, притягивая убытки и финансовые трудности. Кроме того, это может привести к разладам в семейных отношениях.

Неработающие сломанные приборы, которые не работают

Хранить на кухне поломанные кухонные приборы (миксер, тостер, чайник и т.д.) - к застою в делах и финансовым трудностям.

Любые нерабочие или поломанные вещи в доме, а особенно на кухне, отвечающей за "питание" и "энергию" семьи, символизируют застой, блокирование энергетических потоков.

Они не выполняют свою функцию, но занимают место, "забирая" энергию у работающих предметов. От них следует либо отремонтировать, либо избавиться.

Кухня - не просто место для еды, а энергетический центр дома. Даже если вы не верите в приметы, соблюдение порядка, чистоты и забота о каждом уголке может положительно повлиять и на быт, и на финансовую атмосферу в доме. Иногда достаточно вымыть плиту или убрать треснувшую посуду - чтобы "расчистить путь" для новых возможностей.