Ці речі на вашій кухні блокують та крадуть гроші: прикмети, що працюють досі

Тріщини на посуді - до втрат і збитків

Навіть якщо ви дуже любите улюблену чашку з відбитим вушком - у народі кажуть, що з таким посудом тріскається і фінансова стабільність.

Вважається, що тріснутий, надщерблений або склеєний посуд забирає енергію добробуту і приносить фінансові труднощі.

Варто одразу викидати пошкоджене - навіть якщо "ще можна пити чай". Краще подарувати собі нову чашку, ніж тримати "збиток" у домі.

Порожній або брудний холодильник - до безгрошів’я

У народі кажуть: "Порожній холодильник - порожній гаманець". І справа не лише в запасах їжі.

Вважається, що коли холодильник брудний, має неприємний запах чи тривалий час стоїть напівпорожнім - це відображає загальний фінансовий стан власника і блокує грошовий потік.

Потрібно регулярно прибирати, тримати холодильник повним хоча б базових продуктів. Можна залишити там монетку - як символ достатку.

Плита в пилюці або з жиром - до застою в грошах

Плита вважається символом вогню дому, тобто внутрішньої сили й фінансового ресурсу.

Коли конфорки брудні, залиплі жиром або закіптюжені - гроші "горять", а зароблене зникає.

Тому потрібно після кожного приготування їжі протирати плиту. В ідеалі - щотижня робити глибоке очищення з сіллю або содою (їх вважають оберегами у народній магії).

Ножі та виделки у безладі - до сварок і грошових втрат

Кухонні прилади, особливо гострі, мають свою енергетику. Їм потрібно чітке місце і порядок.

Якщо на кухні розкидані ножі, вилки або ложки, безлад у шухляді - то це викликає безлад у фінансах, а ще - провокує конфлікти в домі.

Зберігайте прилади в окремих контейнерах, не кидати їх як-небудь після миття. Не залишайте ножі лезом догори.

Протікаючий кран - "змиває" гроші

Це одна з найпоширеніших прикмет: вода, яка постійно капає з крана, забирає добробут з дому.

Вважається, що кожна капля - це копійка, яка тікає з вашого бюджету. Тому потрібно якнайшвидше усунути будь-які протікання.

А щоб "зупинити витік грошей", у народі радять зав’язати стрічку на кран (як символ блокування втрат).

Відро для сміття на видному місці - до грошових труднощів

Викидати сміття - це добре, але тримати його на видноті - не дуже.

Якщо смітник стоїть на проході або його видно з кухонного столу - гроші "тікають" з дому, а особливо - коли він переповнений.

Необхідно поставити смітник у приховане місце або закривати його кришкою. І регулярно виносити сміття.

Дзеркало навпроти дверей або плити - до "віддзеркалення" прибутку

У фен-шуй і народних традиціях дзеркала - потужний енергетичний інструмент. Але не всюди їм місце.

Якщо дзеркало відбиває плиту або вхід до кухні - воно "відкидає" потенційний прибуток, не дає грошам залишитися в домі.

Потрібно переставити дзеркало або задрапувати його тканиною, якщо неможливо прибрати. Плиту не варто розташовувати напроти дверей.

Брудний посуд, залишений на ніч

Залишати брудний посуд на ніч - до бідності та сварок у домі. Чиста кухня асоціюється з порядком, ясними думками та відкритістю для нового.

Бруд і безлад, особливо на кухні, вважаються магнітом для негативної енергії та застою.

Якщо посуд не мити вчасно, це нібито "змиває" грошову енергію з дому, притягуючи збитки та фінансові труднощі. Окрім того, це може призвести до розладів у сімейних стосунках.

Поламані прилади, що не працюють

Зберігати на кухні поламані кухонні прилади (міксер, тостер, чайник тощо) - до застою в справах та фінансових труднощів.

Будь-які неробочі або поламані речі в домі, а особливо на кухні, що відповідає за "живлення" та "енергію" родини, символізують застій, блокування енергетичних потоків.

Вони не виконують свою функцію, але займають місце, "забираючи" енергію у працюючих предметів. Їх слід або відремонтувати, або позбутися.

Кухня - не просто місце для їжі, а енергетичний центр дому. Навіть якщо ви не вірите у прикмети, дотримання порядку, чистоти та турбота про кожен куток може позитивно вплинути й на побут, і на фінансову атмосферу в оселі. Іноді достатньо вимити плиту або прибрати тріснутий посуд - щоб "розчистити шлях" для нових можливостей.