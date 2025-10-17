ua en ru
"Эти переговоры не о нас": Орбан анонсировал разговор с Путиным

Будапешт, Пятница 17 октября 2025 09:33
Фото: венгерский премьер-министр Виктор Орбан и диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после вчерашнего разговора по телефону с американским президентом Дональдом Трампом планирует поговорить в пятницу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Я разговаривал с американским президентом по телефону прошлой ночью, но новость просочилась чуть раньше", - ответил Орбан на вопрос, когда он узнал о возможной встрече Трампа и Путина в Будапеште.

Он также сообщил на венгерском радио сегодня утром, что также будет разговаривать по телефону с Путиным в пятницу.

Орбан считает, что Будапешт то "единственное место для встречи лидеров" в Европе

Еще премьер Венгрии выразил мнение, что в целом за пределами Европы есть много мест, где могла бы состояться встреча лидеров США и России.

Однако, по его мнению, "в Европе нет другого подобного места, кроме Будапешта".

"Венгрия - единственная миролюбивая страна, которая открыто, громко и активно выступала за мир в течение последних трех лет", - заявил Орбан.

Орбан о переговорах Путина и Трампа

По словам венгерского премьера, самое важное в предстоящих переговорах - не сбиться с курса.

"Эти переговоры не о нас, а о том, что Будапешт сегодня подходит для проведения мирного саммита, это политическое достижение, но дело в мире. В политике много знаний имеет значение, но самое важное - это настойчивость и смирение", - подчеркнул Орбан.

Встреча Путина и Трампа в Будапеште

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал их новую встречу.

Последний раз лидеры виделись 15 августа в штате Аляска - однако впоследствии в РФ сообщили об исчезновении положительного импульса, который появился на этом саммите.

Отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где также планируется встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

