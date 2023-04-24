Буданов о контрнаступлении: Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины

Начало решающей битвы между Украиной и РФ является тайной. Но мы к этому приближаемся.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос, не заставляют ли сегодняшние условия пересмотреть предварительные оценки касательно решающей битвы он ответил: "Абсолютно не заставляют".

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают", - сказал Буданов

Он акцентировал, что начало этой битвы является тайной, но "все понимают, что мы к этому приближаемся".

"Об объемах и темпах поставок - конечно, что хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", - говорит Буданов.

По его мнению, достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем в ходе этой операции.

"На каких направлениях, что именно и как - от этого я воздержусь, извините", - добавил Буданов.

Напомним, что во время интервью USA Today глава ГУР МО

Кирилл Буданов заявил, что решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной.

Добавим, также Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.