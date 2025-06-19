Как вывести пятна от травы с одежды: 4 проверенных способа

Травяные пятна часто они появляются летом, когда мы проводим много времени на природе. Существует несколько простых и действенных методов, которые помогут вернуть вещам опрятный вид.

РБК-Украина рассказывает четыре эффективных способа борьбы с пятнами от травы, которые сделают одежду и обувь снова чистой.

Пищевая сода

Сода - доступное и безопасное средство, которое хорошо справляется с пятнами на прочных тканях. Она действует как легкий абразив, не повреждая волокна, и впитывает загрязнения.

Такой способ подходит для хлопка, полиэстера и синтетики, но не для деликатного шелка. Перед началом очистки проверьте средство на незаметном участке. Следуйте следующим шагам:

Посыпьте пятно содой и вотрите ее щеткой.

Сделайте раствор с моющим средством и холодной водой.

Промокните пятно тканью, смоченной в растворе.

Тщательно промойте одежду холодной водой.

Повторите процедуру, если пятно осталось.

Уксус

Уксус прекрасно расщепляет травяные пигменты, а еще его легко найти на кухне. Его лучше не использовать на шерсти или шелке, так как кислота может навредить.

В остальных случаях это очень эффективный вариант, особенно если действовать быстро. Для достижения результата:

Смешайте уксус и воду в соотношении 1:1.

Замочите одежду в растворе на 30 минут.

Прополощите теплой водой.

Насыпьте стиральный порошок или кислородный отбеливатель и увлажните.

Осторожно потрите пятно мягкой щеткой.

Средство для посуды

Этот вариант подходит для ежедневного использования, так как жидкость для посуды есть почти в каждом доме. Она хорошо расщепляет загрязнения, хотя деликатные ткани лучше обрабатывать очень осторожно.

Метод подходит для неглубоких пятен и свежих загрязнений. Что делать:

Осторожно промокните пятно чистой тканью.

Разведите несколько капель средства в миске с холодной водой.

Намочите тряпку в растворе и приложите к пятну.

Оставьте на 10-15 минут.

Промойте ткань и постирайте в обычном режиме.

Летом сел на траву - и одежда уже испачкана (фото: Freepik)

Спирт

Спирт - одно из самых мощных средств против травяных пятен. Он идеально подходит для плотных тканей, таких как джинс или хлопок.

Но опять же, не стоит его применять для деликатных вещей. Если пятно старое или большое, этот метод пригодится. Порядок действий следующий:

Промокните пятно сухой тканью, не растирая.

Нанесите немного спирта прямо на пятно.

Осторожно промокните участок чистой тканью.

Оставьте на несколько минут, чтобы спирт подействовал.

Промойте холодной водой и постирайте вещь согласно этикетке.

Полезные советы

Чем раньше вы начнете выводить пятно - тем легче оно поддастся.

Всегда тестируйте выбранное средство на незаметной части одежды.

Не используйте горячую воду - она "запечатывает" пятно в ткани.

Если один метод не помог - попробуйте другой.

Благодаря этим советам одежда останется чистой, даже после прогулок по зеленой лужайке.