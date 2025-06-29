Этот неожиданный лайфхак сделает чистыми все вещи: что нужно бросить в барабан стиралки

Каждый из нас имеет свои привычки в стирке и редко ставит под сомнение проверенные годами методы. Но недавно вирусное видео в TikTok заставило многих усомниться в правильности собственных действий.

РБК-Украина со ссылкой на издание HuffPost рассказывает, стоит ли использовать популярный лайфхак по стирке.

Неожиданный лайфхак со стиральным средством стал вирусным

Каждый, кто хоть раз запускал стиральную машину, уверен, что уже знает все тонкости стирки. Но популярное видео в TikTok заставило тысячи людей усомниться в привычных действиях.

В нем показано, как мужчина просто наливает стиральное средство в крышку и бросает ее вместе с вещами в барабан. Это вызвало бурную реакцию: одни считают это "безумием", а другие - гениальным способом сохранить крышку чистой.

Как оказалось, даже некоторые эксперты не видят в этом большой проблемы. Но действительно ли такой метод безопасен для белья, машины и эффективности стирки?

Преимущества и недостатки "крышки в машинке"

Сторонники метода уверяют, что так крышка всегда остается чистой, а бутылку со средством удобно хранить. Некоторые специалисты также считают, что это помогает избежать лишних капель на полках.

Другие же предупреждают: не все крышки одинаковы - большие или острые пластиковые могут повредить барабан или ткань. Кроме того, не все крышки выдерживают механическую нагрузку во время стирки.

Эксперты советуют оценить качество и размер крышки, прежде чем бросать ее к белью. Также существует риск, что моющее средство не растворится полностью, оставив пятна на одежде. В общем, лайфхак подходит не всем и требует осторожности.

Стоит ли бросать крышку с порцией моющего средства прямо в барабан - неоднозначный вопрос (фото: Freepik)

Когда стоит использовать отсек для моющих средств

Большинство современных стиральных машин оснащены специальным отсеком для жидких или порошковых средств. Этот контейнер гарантирует, что средство подается в правильный момент цикла стирки и равномерно смешивается с водой.

Благодаря этому моющая жидкость активируется и лучше справляется с пятнами. Если просто вылить жидкость на белье или бросить крышку со средством, могут появиться следы или неравномерное очищение.

Некоторые все же обходятся без отсека, но тогда важно налить средство в барабан до загрузки вещей. Это позволяет активным компонентам равномерно раствориться в воде с самого начала.

Для наилучшего результата производители советуют придерживаться инструкций, указанных на упаковке стирального средства.