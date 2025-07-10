Книги, которые "глотают" младшие школьники: подборка для увлеченного чтения

Детские книги стоит выбирать в соответствии с возрастом вашего ребенка, ведь интересы, предпочтения и потребности начинают меняться.

РБК-Украина вместе с издательством ARTBOOKS подготовило подборку детской литературы для детей от шести до девяти лет.

Как выбирать книги для детей 6-9 лет

В 6-9 лет дети уже умеют читать самостоятельно, но будут очень рады совместному чтению с родителями. Поэтому не отказывайтесь от такого прекрасного досуга.

"Психологи отмечают, что в семь лет дети переживают определенную "перезагрузку системы": легко забывают то, что было с ними раньше, зато у них начинает формироваться логика и возникают новые страхи", - говорит главный редактор издательства Мария Курочкина.

Это именно тот возраст, когда чтение не только развлекает, но и помогает проживать внутренние изменения. Младших школьников уже не так интересуют милые зверьки, как приключения их сверстников.

Дети часто примеряют на себя поступки героев. Прежде всего им нужно действие, а не описания или мораль. В этот период лучше предложить ребенку книги с понятным сюжетом, хорошим юмором и живыми диалогами. А еще - не забывать о жанровом разнообразии: детективы, приключения, фэнтези пойдут на "ура".

Книги для детей 6-9 лет

"Дело для Кейт", Ханна Пек

Забавный и увлекательный детектив о девочке, которая мечтает стать репортером. Ее главный помощник - болтливый мышонок Руперт, а вместе они - настоящая команда, которая не пропускает ни одной загадки.

На этот раз Кейт отправляется в недельное путешествие поездом в далекую Арктику, где работает ее мама-ученая. Вместе с папой, странными пассажирами и неопытным кондуктором она оказывается в центре настоящего расследования: в поезде начинают исчезать вещи.

Вооружившись "Специально-корреспондентским пособием", Кейт берется за дело. Но вскоре понимает, что все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Дело для Кейт" (фото: yakaboo.ua)

"Алекс и монстры. А вот и сеньор Флат!", Жауме Копонс

В Алексе многие узнают себя: самый обычный школьник, который теряет "домашки", избегает уборки и придумывает новые начинки для пиццы. Но вдруг у этого парня все изменилось, когда он встретил сеньора Флата - настоящего книжного монстра!

Не того монстра, который "ой-мамочки-ужас-спасайте", а довольно вежливого, эрудированного и интересного персонажа, с которым можно обсудить хорошие книги. С тех пор в жизни Алекса появляется еще больше приключений и неожиданностей...

Вот, например, сегодня: комната неожиданно убрана. Кто это сделал? И куда делся сеньор Флат? Похоже, пришло время вам это выяснить.

"Алекс и монстры. А вот и сеньор Флат!" (фото: ARTBOOKS)

"Булькало", Руне Белсвик

В волшебной стране, созданной Руне Белсвиком, живут добрые и искренние существа - доброжелательный Булькало, верный Пекарь Лис, неугомонная Октава, ворчливый Пундик и хитрец Загрибайко.

Их повседневная жизнь спокойная и теплая: они ссорятся и мирятся, празднуют, пекут пироги, лакомятся пудингами, сушат ботинки и бросают камешки в реку. В самых простых вещах герои находят радость и умеют делиться ею с другими - и именно это делает их историю незабываемой.

"Булькало" (фото: crocusbooks.com.ua)

"Кролик против Обезьяны", Джейми Смарт

Мирную жизнь обитателей леса - Кролика, бельчонка Винни, Свина, Ле Лиса, Бобра-Мотора и Скунса - нарушает одна аварийная посадка... Пилот Обезьяна считает, что попал в новый мир, и решает стать его обладателем.

Одержимый изобретениями и властью, он пытается покорить лесных жителей. Однако Кролик не собирается мириться с диктатурой чужака. Удастся ли ему остановить Обезьяну?

"Кролик против Обезьяны" (фото: ARTBOOKS)

"Матильда", Роальд Даль

Матильда - очень любознательная девочка, которая любит читать и познавать новое. Она не находит поддержки среди самых близких.

Но Матильда не из тех, кто будет мириться с несправедливостью. Она обязательно придумает, как найти свет даже в самые темные времена.

"Матильда" (фото: yakaboo.ua)

"Гильда и тайный народ!", Стивен Дейвис

Гильда - любознательная исследовательница, бесстрашная искательница приключений и верная подруга всем созданиям долины... или почти всем. Вместе с ней читатель впервые в жизни встретит тролля, попытается договориться с излишне настойчивыми эльфами и узнает, почему великан каждую ночь наведывается в долину.

Ежедневная жизнь Гильды полна волшебных существ и невероятных приключений. Но что произойдет, если ей придется оставить любимую дикую природу и перебраться в город? Тролещина совсем не похожа на дом...

"Гильда и потайной народ" (фото: yakaboo.ua)

"Волшебники-неудачники", Нил Патрик Харрис

Магия начинается с простого правила: не доверяй всему, что видишь. Картер Лок - юный уличный фокусник-беглец, который находит друзей и настоящую магию в тихом городке. Но туда прибывает жадный Б. Б. Боссо со своей бандой - они воруют все, что попадается под руку.

Картер объединяется с пятью другими юными волшебниками, и вместе эта команда "неудачников" решает противостоять преступникам, используя магию, смекалку и дружбу. Их ждут приключения, неожиданные открытия и самое важное - осознание собственной ценности.

"Волшебники-неудачники" (фото: yakaboo.ua)

"MINECRAFT. Комикс. Том 1", Сфе Р. Монстр

Это первый лицензионный комикс об удивительном игровом мире Minecraft. Тайлер - обычный подросток, чья жизнь меняется после переезда из родного города.

Хорошо, что он не один - рядом всегда преданные друзья, которых объединяет общая страсть к миру Minecraft. Вместе Тайлер, Эван, Кендес, Тоби и Грейс уже пережили множество приключений в Верхнем мире, но теперь их ждет новый вызов.

Друзья отправляются в измерение Края, чтобы встретиться с опасным противником - драконом!

"MINECRAFT. Комикс. Том 1" (фото: ARTBOOKS)

"Тимми Тобсон. Легенда "Звездоплавателя", Йенс I. Вагнер

Отправляйтесь на поиски легендарного сокровища пирата Лоттерлулу - изобретательного морского волка, который хорошо позаботился о том, чтобы никто легко не нашел его тайник. Вас ждет увлекательное приключение, полное опасностей, головоломок и неожиданностей!

Эта история погружает с головой: после каждой главы читателю нужно решить задачу или загадку, поэтому здесь речь пойдет не только о чтении - вы становитесь частью событий. А живые, яркие герои сделают путешествие еще более увлекательным и эмоциональным.

"Тимми Тобсон. Легенда "Зореплавателя" (фото: ARTBOOKS)