Конфликт обостряется. Маск напомнил Трампу, кто для того "выиграл выборы"

Конфликт между лидером США Дональдом Трампом и его советником Илоном Маском продолжает обостряться. Маск заявил, что без его поддержки Трамп мог бы проиграть выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Маска в соцсети Х.

"Без меня Трамп бы проиграл выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 мест в Сенате. Такая неблагодарность!", - подчеркнул Маск.

Конфликт Трампа и Маска

Отметим, что Трамп подписал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов (принятых во времена Трампа в 2017 году) и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.

Для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах: медстраховки для бедных, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергетику.

Однако вчера, 4 мая, миллиардер Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах и заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной гадостью".

После этого Трамп публично раскритиковал Маска. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.

Законопроект о льготах и расходах

Стоит заметить, что бюджетное управление Конгресса и некоторые независимые аналитики прогнозируют, что законопроект американского президента увеличит дефицит бюджета на сумму от 2,3 до 5 триллионов долларов в течение следующих 10 лет.

Однако чиновники Белого дома выступают против этих заявлений и говорят, что прогнозы не учитывают высоких уровней экономического роста, которые могут быть вызваны снижением налогов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.