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Трамп публично раскритиковал Маска: я очень разочарован в Илоне

США, Четверг 05 июня 2025 20:44
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Трамп публично раскритиковал Маска: я очень разочарован в Илоне Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп резко высказался о его друге и советнике Илоне Маске. Лидер США отметил, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Трамп раскритиковал Маска после того, как технологический миллиардер выразил неодобрение его законопроекта о налогах и расходах.

"Илон знал внутреннюю суть этого законопроекта лучше, чем почти любой из присутствующих здесь... Он знал о нем все. У него не было с ним никаких проблем. Вдруг у него появилась проблема, и она возникла только тогда, когда он узнал, что нам придется сократить мандат на электромобили, потому что это миллиарды и миллиарды долларов...", - подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что может это понять, но опять же подчеркнул, что миллиардер знал все аспекты этого законопроекта.

"Он знал его лучше, чем почти кто-либо другой, и у него никогда не было проблем, пока он не ушел. И если вы видели его заявления обо мне, которые, я уверен, вы можете очень легко найти, они еще свежие на пленке, он говорил обо мне прекрасные вещи и не говорил обо мне ничего плохого лично, но я уверен, что это будет следующим шагом, и я очень разочарован в Илоне. Я очень помогал Илону", - подытожил лидер США.

Законопроект о льготах и расходах

Отметим, что речь идет о законопроекте о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов (принятых во времена Трампа в 2017 году) и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.

Однако, для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах: медстраховки для бедных, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергетику.

Бюджетное управление Конгресса и независимые аналитики прогнозируют, что законопроект Трампа увеличит дефицит бюджета на сумму от 2,3 до 5 триллионов долларов в течение следующих 10 лет.

Но чиновники Белого дома оспаривают утверждение о том, что законопроект приведет к увеличению дефицита. По мнению властей, прогнозы не учитывают высоких уровней экономического роста, которые могут быть вызваны снижением налогов.

Однако вчера, 4 мая, миллиардер Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах. Он заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной гадостью".

Маск покинул Белый дом

Напомним, что в конце мая Маск объявил об увольнении с должности специального госслужащего при администрации Трампа.

Он поблагодарил президента США и выразил уверенность, что миссия Департамента эффективности государственного управления (DOGE), где он был главой, будет только укрепляться.

Кроме того, на совместной пресс-конференции с Трампом он отметил, что его связь с DOGE не заканчивается и он продолжит играть ключевую роль в будущем. Президент США также высказался по поводу ухода Маска.

"Илон действительно не собирается уходить. Он будет постоянно бегать туда-сюда". - сказал Трамп в тот день.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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