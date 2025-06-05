Трамп публично раскритиковал Маска: я очень разочарован в Илоне

Трамп раскритиковал Маска после того, как технологический миллиардер выразил неодобрение его законопроекта о налогах и расходах.

"Илон знал внутреннюю суть этого законопроекта лучше, чем почти любой из присутствующих здесь... Он знал о нем все. У него не было с ним никаких проблем. Вдруг у него появилась проблема, и она возникла только тогда, когда он узнал, что нам придется сократить мандат на электромобили, потому что это миллиарды и миллиарды долларов...", - подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что может это понять, но опять же подчеркнул, что миллиардер знал все аспекты этого законопроекта.

"Он знал его лучше, чем почти кто-либо другой, и у него никогда не было проблем, пока он не ушел. И если вы видели его заявления обо мне, которые, я уверен, вы можете очень легко найти, они еще свежие на пленке, он говорил обо мне прекрасные вещи и не говорил обо мне ничего плохого лично, но я уверен, что это будет следующим шагом, и я очень разочарован в Илоне. Я очень помогал Илону", - подытожил лидер США.