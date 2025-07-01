Эти 9 продуктов улучшают внимание и концентрацию детей в школе
Питание играет ключевую роль в успеваемости вашего ребенка в школе, поэтому крайне важно, чтобы он получал правильные продукты.
Что именно надо есть детям для хорошей учебы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на PubMed.
Что нужно знать о питании детей
Британская диетологическая ассоциация (BDA) отмечает, что детям необходимо разнообразие питательных веществ для поддержания их мозга и способности к обучению.
Единственный способ получить все необходимые нутриенты - обеспечить ребенку сбалансированное питание с разнообразными здоровыми продуктами. Однако, некоторые питательные вещества особенно важны для внимания ребенка в школе. Витамин D и омега-3 были определены как имеющие значительное влияние на настроение ребенка и его способность к концентрации в условиях школьного обучения.
Контролируемое клиническое исследование, охватившее 50 детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), показало, что их внимание было значительно лучше, когда они получали больше витамина D, по сравнению с теми, кто его не получал. То же исследование пришло к выводу, что витамин D может улучшить когнитивную функцию у детей с СДВГ.
Аналогично, исследование роли омега-3 во внимании ребенка показало, что он может улучшить когнитивную производительность у детей и подростков, и что дефицит этого вещества может привести к снижению уровня внимания.
Продукты для улучшения внимания и памяти
Если вас беспокоит уровень внимания вашего ребенка, возможно, стоит включить в его рацион больше продуктов, богатых витамином D или омега-3. Распространенными источниками обоих этих веществ являются широко доступная жирная рыба, а также некоторые овощи, семена и орехи.
Хотя красное мясо может быть хорошим источником питательных веществ, обычно рекомендуется употреблять его в небольших количествах из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли.
Вот некоторые продукты, которые можно включить в рацион вашего ребенка для улучшения внимания:
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Рыба: Лосось, тунец, скумбрия, сардины. Они являются прекрасным источником омега-3.
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Яйца: Содержат витамин D и холин, который важен для развития мозга.
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Грибы: Особенно некоторые виды, как источник витамина D.
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Обогащенные злаки и молоко: Многие продукты сейчас обогащают витамином D.
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Семена: Льняное семя, семена чиа являются растительными источниками омега-3.
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Бобовые: Соевые бобы.
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Орехи: Грецкие орехи также содержат омега-3.
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Масла: Рапсовое масло (масло канолы).
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Зеленые овощи: Шпинат, брюссельская капуста.
Врачи рекомендуют детям стремиться есть пять или более порций разнообразных фруктов и овощей ежедневно, чтобы обеспечить надлежащее количество минералов, витаминов и клетчатки.
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