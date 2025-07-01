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Эти 9 продуктов улучшают внимание и концентрацию детей в школе

Вторник 01 июля 2025 11:09
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Эти 9 продуктов улучшают внимание и концентрацию детей в школе Фото: Еда, которую надо есть детям в школе для внимания (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Питание играет ключевую роль в успеваемости вашего ребенка в школе, поэтому крайне важно, чтобы он получал правильные продукты.

Что именно надо есть детям для хорошей учебы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на PubMed.

Что нужно знать о питании детей

Британская диетологическая ассоциация (BDA) отмечает, что детям необходимо разнообразие питательных веществ для поддержания их мозга и способности к обучению.

Единственный способ получить все необходимые нутриенты - обеспечить ребенку сбалансированное питание с разнообразными здоровыми продуктами. Однако, некоторые питательные вещества особенно важны для внимания ребенка в школе. Витамин D и омега-3 были определены как имеющие значительное влияние на настроение ребенка и его способность к концентрации в условиях школьного обучения.

Контролируемое клиническое исследование, охватившее 50 детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), показало, что их внимание было значительно лучше, когда они получали больше витамина D, по сравнению с теми, кто его не получал. То же исследование пришло к выводу, что витамин D может улучшить когнитивную функцию у детей с СДВГ.

Аналогично, исследование роли омега-3 во внимании ребенка показало, что он может улучшить когнитивную производительность у детей и подростков, и что дефицит этого вещества может привести к снижению уровня внимания.

Продукты для улучшения внимания и памяти

Если вас беспокоит уровень внимания вашего ребенка, возможно, стоит включить в его рацион больше продуктов, богатых витамином D или омега-3. Распространенными источниками обоих этих веществ являются широко доступная жирная рыба, а также некоторые овощи, семена и орехи.

Хотя красное мясо может быть хорошим источником питательных веществ, обычно рекомендуется употреблять его в небольших количествах из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли.

Вот некоторые продукты, которые можно включить в рацион вашего ребенка для улучшения внимания:

  • Рыба: Лосось, тунец, скумбрия, сардины. Они являются прекрасным источником омега-3.

  • Яйца: Содержат витамин D и холин, который важен для развития мозга.

  • Грибы: Особенно некоторые виды, как источник витамина D.

  • Обогащенные злаки и молоко: Многие продукты сейчас обогащают витамином D.

  • Семена: Льняное семя, семена чиа являются растительными источниками омега-3.

  • Бобовые: Соевые бобы.

  • Орехи: Грецкие орехи также содержат омега-3.

  • Масла: Рапсовое масло (масло канолы).

  • Зеленые овощи: Шпинат, брюссельская капуста.

Врачи рекомендуют детям стремиться есть пять или более порций разнообразных фруктов и овощей ежедневно, чтобы обеспечить надлежащее количество минералов, витаминов и клетчатки.

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