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Педиатр назвала лучшие перекусы для ребенка: вот что брать с собой на прогулки

Понедельник 30 июня 2025 14:45
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Педиатр назвала лучшие перекусы для ребенка: вот что брать с собой на прогулки Фото: Какие перекусы полезны для ребенка (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Прогулки с детьми часто сопровождаются фразой "мама, я хочу что-то пожевать". И это вполне естественно - дети подвижны, быстро расходуют энергию, растут, поэтому нуждаются в регулярной подпитке. Но не все, что легко дать в руки на улице, пойдет на пользу.

Как правильно выбирать перекусы, чтобы они поддерживали здоровье ребенка, рассказала врач-педиатр Жанна Руднева в комментарии для РБК-Украина.

Почему перекусы - это важно, но не все одинаково полезны

"Дети много двигаются и быстро растут, поэтому часто требуют "что-то пожевать". Перекусы - это важная часть рациона ребенка. Они могут помочь поддержать уровень энергии, улучшить настроение и предотвратить переедание во время основных приемов пищи", - объясняет педиатр.

Впрочем, не менее важно, что именно ребенок ест между основными приемами пищи. Продукты с большим количеством сахара, трансжиров и искусственных добавок не только не принесут пользы, но и могут вызвать проблемы.

"Вредные снеки могут негативно повлиять на физическое и психоэмоциональное состояние ребенка, способствовать возникновению анемии, дефициту витаминов и микроэлементов, набору лишнего веса, перееданию. Не надо забывать, что дети склонны к сладкому вкусу, поэтому при выборе продуктов останавливаются именно на сладостях", - добавляет Руднева.

Что выбирать вместо сладостей: список рекомендуемых перекусов

Педиатр отмечает: перекусы должны быть не только вкусными, но и полезными. Вот ее советы относительно лучших вариантов.

Фрукты и овощи

Это отличный выбор для перекуса. Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Например, яблоки, бананы, груши, морковь, огурцы, помидоры - все это может быть легким и полезным перекусом для ребенка. Можно также подавать их с хумусом или йогуртом, чтобы сделать перекус более сытным.

Орехи и семечки

Орехи и семена являются отличными источниками здоровых жиров, белка и витаминов. Миндаль, грецкие орехи, кешью, семена подсолнечника или тыквы - это вкусные и питательные перекусы. Однако стоит помнить, что орехи очень калорийны, поэтому давать их ребенку нужно в умеренных количествах.

Молочные продукты

Йогурт, творог, кефир - отличные варианты для перекусов, поскольку они богаты кальцием, белком и пробиотиками, способствующими здоровью кишечника. Для перекусов лучше выбирать нежирные или маложирные молочные продукты без добавления сахара.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты, такие как цельнозерновые хлебцы, овсянка или мюсли, являются хорошим источником клетчатки и помогают поддерживать энергию на длительное время. Можно приготовить вкусные закуски, используя цельнозерновые хлебцы с авокадо или йогуртом.

Смузи

Это отличный способ обеспечить ребенка важными питательными веществами в один прием. Можно смешать фрукты, овощи, йогурт или молоко, добавив немного меда для подслащивания. Это вкусный и полезный перекус для активных детей.

Яйца

Яйца - это отличный источник белка, витаминов и минералов. Они легко готовятся и являются отличным вариантом для перекуса. Вареное яйцо или омлет с овощами - это быстро, вкусно и полезно.

Домашние перекусы

Если вы хотите контролировать состав своих перекусов, то можно готовить их дома.

Например, приготовить мюсли батончики из овсянки, меда, орехов и сухофруктов, или выпечь домашние кексы из цельнозерновой муки и фруктов. Такие перекусы будут значительно полезнее магазинных вариантов.

Что могут сделать родители, чтобы ребенок выбирал здоровое

Педиатр советует не полагаться на случай. Чтобы уменьшить соблазн вредными снеками, важно:

  • планировать перекусы заранее
  • проверять этикетки на готовых продуктах
  • не держать дома запасы сладостей и чипсов
  • готовить вместе с ребенком
  • формировать правильные пищевые привычки с раннего возраста.

Здоровые перекусы - это не про ограничения, а про заботу. И если подойти к выбору с любовью и осознанием, прогулки с ребенком станут еще приятнее - без лишних конфет в кармане.

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