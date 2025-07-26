Эти 6 продуктов вовсе не вегетарианские, как вы могли подумать: проверьте свою тарелку

Маршмеллоу (зефирки)

Мягкие сладости, любимые детьми и взрослыми, часто содержат желатин - продукт, полученный из костей и хрящей животных. Именно он придает зефиру характерную упругость.

Пармезан и некоторые сыры

Даже самые дорогие сыры могут быть не вегетарианскими из-за содержания животного сычужного фермента, который добывают из желудков телят. Он используется для свертывания молока при производстве сыра.

Некоторые йогурты и десерты с желе

Желатин используют и здесь - для придания консистенции. Если на упаковке нет маркировки "вегетарианский", стоит насторожиться.

Красное вино и пиво

Неожиданно, но алкоголь тоже в списке. В процессе фильтрации вина или пива могут использовать рыбий клей, белки из яиц или желатин. Только напитки с пометкой "вега" или "вегетарианский" гарантированно не содержат таких веществ.

Суповые кубики и готовые соусы

Даже "овощные" бульоны могут содержать экстракты мяса или куриный жир, которые добавляют для усиления вкуса.

Жевательные конфеты и леденцы

В их составе также часто есть желатин или глазурь из насекомых, используемая для блеска.