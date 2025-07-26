Эти 6 продуктов вовсе не вегетарианские, как вы могли подумать: проверьте свою тарелку

Многие люди, которые пытаются придерживаться вегетарианского рациона, могут даже не догадываться, что некоторые привычные продукты содержат ингредиенты животного происхождения. Внешне они кажутся "чистыми", но внимательное изучение состава способно неприятно удивить.
Какие продукты вовсе не являются вегетарианскими, рассказывает РБК-Украина.
Мягкие сладости, любимые детьми и взрослыми, часто содержат желатин - продукт, полученный из костей и хрящей животных. Именно он придает зефиру характерную упругость.
Даже самые дорогие сыры могут быть не вегетарианскими из-за содержания животного сычужного фермента, который добывают из желудков телят. Он используется для свертывания молока при производстве сыра.
Желатин используют и здесь - для придания консистенции. Если на упаковке нет маркировки "вегетарианский", стоит насторожиться.
Неожиданно, но алкоголь тоже в списке. В процессе фильтрации вина или пива могут использовать рыбий клей, белки из яиц или желатин. Только напитки с пометкой "вега" или "вегетарианский" гарантированно не содержат таких веществ.
Даже "овощные" бульоны могут содержать экстракты мяса или куриный жир, которые добавляют для усиления вкуса.
В их составе также часто есть желатин или глазурь из насекомых, используемая для блеска.
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При написании материала использовались следующие источники: рекомендации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, сайт CNET.