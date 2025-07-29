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Эти 5 знаков Зодиака скоро забудут о трудностях: у кого начинается новый этап

Вторник 29 июля 2025 19:19
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Эти 5 знаков Зодиака скоро забудут о трудностях: у кого начинается новый этап Эти знаки Зодиака наконец-то смогут вздохнуть с облегчением (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на конец июля и начало августа 2025 года обещает эмоциональное облегчение пяти знакам Зодиака. Венера в этот период переходит в знак Рака и тем самым открывает путь к внутреннему исцелению. Проблемы останутся позади!

Как сообщает РБК-Украина, уже с 30 июля облегчение в жизни почувствуют Тельцы, Весы, Козероги и другие. Вселенная готовит им период перезагрузки.

Телец

Ощущение внутреннего истощения останется позади. Напряжение, которое преследовало вас в последнее время, спадет.

Контроль над ситуацией снова окажется в ваших руках. Пришло время устанавливать границы и заботиться о себе.

Весы

Вас отпустит ощущение опасности и нестабильности. Мысли о будущем больше не будут пугать - после 30 июля станет легче.

В этот период вы научитесь доверять моменту и принимать спокойствие вместо постоянного "а что меня ждет". В вашем сердце будет царить гармония.

Козерог

Больше не придется тянуть все на себе. Вы привыкли быть надежной опорой для других, но даже самым сильным нужна поддержка, и наконец-то вы ее получите.

Вы сможете по-новому сблизиться с близкими и друзьями. Не бойтесь просить о помощи - вы увидите, что вас не только слышат, но и искренне поддерживают.

Рак

Вы почувствуете внутреннее исцеление. Больше не нужно нести чужую боль или держать все в себе.

Наконец ваши истинные чувства прорвутся на поверхность. Будьте честным с собой и окружающими - важно заботиться о себе и не скрывать свои чувства.

Рыбы

Позвольте себе просто быть - без давления или ожиданий. Вы снова сможете поверить в силу любви - не только к другим, но и к себе.

Интуиция станет вашей суперсилой - доверяйте внутренним ощущениям. Она приведет вас к успеху и гармонии.

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При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.

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