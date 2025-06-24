Рулетики из кабачков с сыром: простая идея для легкого и вкусного обеда

Кабачковые рулетики с сыром - это легкое, низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для летнего меню. Кабачки содержат много воды и клетчатки, а сыр добавляет белка и делает блюдо более сытным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok -страницу фудблогера Анастасии Станкевич.

Кабачковые рулетики: простой рецепт

Ингредиенты:

2 кабачка/цукини

4 яйца

4 ст.л муки с горкой

1 ч.л копченой паприки

1 ч.л соли

Для начинки понадобится:

200 г твердого сыра

1 плавленый сырок

2 ст.л сметаны

1-2 зубчика чеснока

укроп

2 средних помидора

Легкий способ приготовления

Кабачки сначала нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут. Далее взбалтываем яйца и отдельно в миске смешиваем муку с копченой паприкой.

Далее кабачки обваливаем в муке, затем в яйце и жарим до золотистости с двух сторон. Пожаренные кабачки выкладываем на тарелку с салфеткой, чтобы забрать лишнее масло.

Для начинки смешиваем творог, плавленый сырок, сметану, зелень и чеснок. На кабачки выкладываем 1 ч.л творожной начинки, кладем помидор и закручиваем.

Общее время приготовления - 1 час.

Кабачковые рулетики с сыром (фото: кадр из видео)