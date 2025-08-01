Эти 4 напитка категорически нельзя давать детям
Многие родители считают предостережения относительно некоторых напитков "бабушкиными преувеличениями". Однако современная наука доказывает: популярные напитки могут серьезно навредить детскому организму.
РБК-Украина рассказывает, какие напитки категорически нельзя давать детям.
Сладкие газированные напитки (особенно Кола) - до 12 лет
Проблема не только в сахаре. В таких напитках содержится фосфорная кислота. В сочетании с кофеином она активно вымывает кальций из костей, делая их более хрупкими в период активного роста. Это подтверждено, в частности, исследованием Framingham Osteoporosis Study.
Пакетированные соки и лимонады - до 11 лет
Несмотря на "фруктовое" название, такие напитки содержат огромное количество скрытого сахара при минимуме витаминов. Исследования, опубликованные на PubMed, прямо связывают их регулярное употребление с повышенным риском ожирения, кариеса и аллергических реакций у детей.
Кофе и крепкий чай - до 16 лет
Детская нервная система слишком чувствительна к кофеину. Он может вызвать перевозбуждение, проблемы со сном, повышение артериального давления и тревожность. До 16 лет организм еще не готов к таким стимуляторам.
Энергетические напитки - строгий запрет до 18 лет
Это гремучая смесь из гигантских доз кофеина, сахара и других стимуляторов. Врачи бьют тревогу: употребление энергетиков подростками несет высокий риск сердечных приступов, аритмии и тяжелых психоневрологических расстройств.
Что же тогда пить детям?
Лучший и самый безопасный напиток для ребенка - это чистая вода. Также полезными будут домашние несладкие компоты, компоты, узвары и некоторые травяные чаи (после консультации с врачом).
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В материале использованы следующие источники: советы врачей МОЗ, Госпродпотребслужба, Eat this, not That.
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