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Эти 4 напитка категорически нельзя давать детям

Пятница 01 августа 2025 12:21
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Эти 4 напитка категорически нельзя давать детям Фото: Какие напитки строго нельзя употреблять детям (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Многие родители считают предостережения относительно некоторых напитков "бабушкиными преувеличениями". Однако современная наука доказывает: популярные напитки могут серьезно навредить детскому организму.

РБК-Украина рассказывает, какие напитки категорически нельзя давать детям.

Сладкие газированные напитки (особенно Кола) - до 12 лет

Проблема не только в сахаре. В таких напитках содержится фосфорная кислота. В сочетании с кофеином она активно вымывает кальций из костей, делая их более хрупкими в период активного роста. Это подтверждено, в частности, исследованием Framingham Osteoporosis Study.

Пакетированные соки и лимонады - до 11 лет

Несмотря на "фруктовое" название, такие напитки содержат огромное количество скрытого сахара при минимуме витаминов. Исследования, опубликованные на PubMed, прямо связывают их регулярное употребление с повышенным риском ожирения, кариеса и аллергических реакций у детей.

Кофе и крепкий чай - до 16 лет

Детская нервная система слишком чувствительна к кофеину. Он может вызвать перевозбуждение, проблемы со сном, повышение артериального давления и тревожность. До 16 лет организм еще не готов к таким стимуляторам.

Энергетические напитки - строгий запрет до 18 лет

Это гремучая смесь из гигантских доз кофеина, сахара и других стимуляторов. Врачи бьют тревогу: употребление энергетиков подростками несет высокий риск сердечных приступов, аритмии и тяжелых психоневрологических расстройств.

Что же тогда пить детям?

Лучший и самый безопасный напиток для ребенка - это чистая вода. Также полезными будут домашние несладкие компоты, компоты, узвары и некоторые травяные чаи (после консультации с врачом).

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В материале использованы следующие источники: советы врачей МОЗ, Госпродпотребслужба, Eat this, not That.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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