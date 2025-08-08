4 знака Зодиака ждет особый день: время сюрпризов и открытий

Астрологический прогноз на Полнолуние, 9 августа, обещает новые возможности нескольким знакам Зодиака. Их ждут неожиданные встречи, важные открытия и освобождение от старых переживаний.

РБК-Украина рассказывает, кто кому прогнозируют неожиданные сюрпризы и изменения.

Овен

Ваша природная энергия привлечет новых людей. Старайтесь строить отношения от всего сердца.

Проводите время с теми, кто вас понимает. Глубокий разговор принесет комфорт и вдохновение, которое поспособствует важным изменениям.

Близнецы

Это идеальный день для пересмотра приоритетов в жизни. Стоит сделать паузу и определить, куда направить свою энергию.

Правильный путь должен соответствовать вашим ценностям. Тогда Вселенная откроет новые горизонты, которые принесут достаток и гармонию в жизнь.

Дева

Вы наконец сможете насладиться результатами своих стараний. Возможно, получите небольшой подарок или приятную неожиданность.

Достаток уже близко, поэтому смело принимайте хорошее. Не позволяйте заботам прошлого отобрать вашу радость.

Рыбы

Звезды будут побуждать вас к полезным трансформациям через важные открытия. Вы сможете отпустить старые привычки и шаблоны.

Даже маленькие шаги приведут к новому пути. С новыми привычками придет гармония и новые возможности.