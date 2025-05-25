Тшасковский vs Навроцкий: как Украина и Зеленский стали горячими темами дебатов в Польше

Во время пятничных теледебатов оба кандидата, Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский, должны были задавать друг другу по три вопроса в шести тематических блоках, посвященных:

здравоохранению,

международной политике,

экономике,

социальной политике,

безопасности,

мировоззрения.

Вопросы миграции и Украины, среди прочего, неоднократно возникали в дискуссии.

В частности Навроцкий обвинил оппонента во лжи, когда тот сообщил, что "он был тем, кто прописал в документах ЕС, что если Польша поможет украинцам, то больше никого не примет".

Навроцкий попросил кандидата от "Гражданской коалиции" Тшасковского указать конкретный документ, на что тот ответил, что речь идет о постановлении от 2015 года.

"Я не думаю, что в 2015 году в Украине уже была война", - сказал Навроцкий.

Однако Тшасковский ответил на это и отметил, что оккупация Крыма уже является войной.

Во время блока вопросов по безопасности Тшасковский спросил Навроцкого, среди прочего, о сопротивлении относительно вступления Украины в НАТО, отметив, что он по этому вопросу говорит то же, что и российский диктатор Владимир Путин.

"Я говорю на языке полек и поляков... Если президент Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы говорите путинскую пропаганду", - заявил Навроцкий.

По его оценке, "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливала нас зерном и создает неравные условия конкуренции".

Комментарии после дебатов

После дебатов Навроцкий заявил журналистам, что "не узнал ничего нового" от Тшасковского, но заявил что сами дебаты якобы "обеспечат ему победу на президентских выборах".

Тшасковский, с другой стороны, утверждал, что "нужно делать ставку на опыт и на того, кто будет сотрудничать с правительством".