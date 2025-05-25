Тшасковский vs Навроцкий: как Украина и Зеленский стали горячими темами дебатов в Польше

Во время последних польских теледебатов тема Украины стала поводом для громких обсуждений. Оба кандидата обменялись жесткими заявлениями, а также упомянули украинского президента Владимира Зеленского и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Во время пятничных теледебатов оба кандидата, Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский, должны были задавать друг другу по три вопроса в шести тематических блоках, посвященных:
Вопросы миграции и Украины, среди прочего, неоднократно возникали в дискуссии.
В частности Навроцкий обвинил оппонента во лжи, когда тот сообщил, что "он был тем, кто прописал в документах ЕС, что если Польша поможет украинцам, то больше никого не примет".
Навроцкий попросил кандидата от "Гражданской коалиции" Тшасковского указать конкретный документ, на что тот ответил, что речь идет о постановлении от 2015 года.
"Я не думаю, что в 2015 году в Украине уже была война", - сказал Навроцкий.
Однако Тшасковский ответил на это и отметил, что оккупация Крыма уже является войной.
Во время блока вопросов по безопасности Тшасковский спросил Навроцкого, среди прочего, о сопротивлении относительно вступления Украины в НАТО, отметив, что он по этому вопросу говорит то же, что и российский диктатор Владимир Путин.
"Я говорю на языке полек и поляков... Если президент Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы говорите путинскую пропаганду", - заявил Навроцкий.
По его оценке, "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливала нас зерном и создает неравные условия конкуренции".
После дебатов Навроцкий заявил журналистам, что "не узнал ничего нового" от Тшасковского, но заявил что сами дебаты якобы "обеспечат ему победу на президентских выборах".
Тшасковский, с другой стороны, утверждал, что "нужно делать ставку на опыт и на того, кто будет сотрудничать с правительством".
Заметим также, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал на пятничных дебатах. Как известно, его заподозрили якобы в наркозависимости.
Заметим, что в воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Никто из кандидатов не смог набрать более 50%, в связи с чем будет второй тур, в который прошли Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.
Согласно соцопросу Opinia24, во втором туре выборов президента большинство поляков, вероятно, поддерживают Навроцкого.
Заметим, что недавно Навроцкий пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО, на что действующий премьер-министр Польши Дональд Туск назвал его риторику госизменой.
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