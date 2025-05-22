ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президентская гонка в Польше: соцопрос показал фаворита во втором туре

Четверг 22 мая 2025 22:33
UA EN RU
Президентская гонка в Польше: соцопрос показал фаворита во втором туре Фото: победители первого тура выборов в Польше Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во втором туре президентских выборов в Польше большинство поляков, вероятно, поддерживает Кароля Навроцкого.

Об этом свидетельствует соцопрос Opinia24, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Согласно результатам опроса, 80% респондентов заявили о намерении голосовать: 62% ответили "определенно да", еще 18% - "скорее да".

12% планируют остаться дома: 8% точно не придут на выборы, еще 4% - "скорее всего" не придут. Остальные пока не определились.

Если бы выборы проходили сегодня, 47% поддержали бы Кароля Навроцкого, 45% - Рафала Тшасковского. Еще 8% затруднились с ответом.

Выборы президента Польши

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Согласно результатам, кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий - 29,54% голосов.

Ни Тшасковский, ни Навроцкий не являются явно антиукраинскими или пророссийскими.

Но в то же время Навроцкий заявлял, что одной из причин войны РФ против Украины являются действия "европейских элит".

Также недавно он пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, чтобы еще один кандидат Славомир Менцен, который не вышел во второй тур, поддержал его на выборах.

Детальнее о двух кандидатах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Президентские выборы
NEWS
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"