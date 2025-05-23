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Туск возмутился обещанием кандидата в президенты не пустить Украину в НАТО: это госизмена

Варшава, Пятница 23 мая 2025 10:14
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Туск возмутился обещанием кандидата в президенты не пустить Украину в НАТО: это госизмена Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на обещание кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО. Он назвал такую риторику госизменой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Туска в эфире TVN24.

Глава правительства Польши назвал заявление Навроцкого "один из крупнейших скандалов" избирательной кампании.

"Как вы помните, было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Это был скорее конфликт и политическое противостояние. Но по вопросу Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", - сказал Туск.

Премьер подчеркнул, что "последнее, что должна делать Польша - это выполнять или поддерживать требования Путина".

"Кандидат в президенты Польши, который, чтобы угодить господину Менцену в одной трансляции, говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО, для этого нет лучшего термина, чем государственная измена", - заявил Туск.

Скандальное заявление Навроцкого

Напомним, 18 мая в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур прошли кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

Лидер антиукраинской "Конфедерации" Славомир Менцен занял третье место. При этом он пообещал политическую поддержку кандидату в обмен на продвижение его требований. Речь идет об отказе отправлять польские войска в Украину и блокировании вступления Украины в НАТО.

На эти требования согласился Кароль Навроцкий. Он заявил, что готов подписать предложения Менцена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал такую позицию Навроцкого "смертельно опасной" для Польши.

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