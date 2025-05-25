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Тшасковский не отказался от поддержки вступления Украины в НАТО

Воскресенье 25 мая 2025 13:56
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Тшасковский не отказался от поддержки вступления Украины в НАТО Фото: кандидат в президенты Польши Тшасковский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кандидат в президенты Польши от провластной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную лидером ультраправой "Конфедерации" Славомиром Менценом. Среди пунктов документа - обещания не допустить вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24 и Wiadomości.

Об этом шла речь во время разговора Менцена с Тшасковским и еще одним кандидатом на президентских выборах - Каролем Навроцким. Беседа вышла в эфир на YouTube-канале Менцена.

Что предусматривает "Менценовская восьмерка"

Менцен представил перечень из восьми пунктов, который, по его словам, должен помочь его избирателям определиться, кого поддержать во втором туре.

Среди требований - фискальные ограничения, защита наличных расчетов, свобода владения оружием, а также позиция по Украине.

В частности, пункты 4 и 5 звучали так:

  • "Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины".
  • "Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО".

Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает все пункты декларации. Зато Рафал Тшасковский согласился только с четырьмя.

Он выступил против повышения налогов, за свободу наличных расчетов и право поляков на владение оружием. Также поддержал тезис, что польские военные должны оставаться в стране - для защиты восточного фланга НАТО.

Позиция по Украине

Несмотря на это, Тшасковский четко заявил: он поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс. По его словам, сильная Украина в НАТО - это залог безопасности не только Киева, но и Варшавы.

"Я очень хорошо знаю Путина. Он понимает только язык силы. Юзеф Пилсудский еще сто лет назад говорил, что если бы у нас было буферное государство, Россия бы о него зубы сломала", - заявил кандидат.

Он подчеркнул, что сейчас речь не идет о немедленном вступлении Украины в НАТО, однако это должно оставаться долгосрочной целью.

Менцен, в свою очередь, раскритиковал идею присоединения Украины к Альянсу, назвав ее "опасной для Польши", поскольку, по его мнению, это может втянуть страну в войну с Россией.

Выборы в Польше

Заметим также, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал на пятничных дебатах. Как известно, его заподозрили якобы в наркозависимости.

Заметим, что в воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Никто из кандидатов не смог набрать более 50%, в связи с чем будет второй тур, в который прошли Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.

Согласно соцопросу Opinia24, во втором туре выборов президента большинство поляков, вероятно, поддерживают Навроцкого.

Заметим, что недавно Навроцкий пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО, на что действующий премьер-министр Польши Дональд Туск назвал его риторику госизменой.

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